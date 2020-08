Am heutigen Sonntag steht auf dem legendären Circuit Spa Francorchamps der Große Preis von Belgien an. Wir zeigen euch, wie Ihr das Rennen heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

© imago images

Formel 1 - Großer Preis von Belgien: das Rennen heute live: Legendärer Rundkurs

Das Rennen in Belgien gehört außer Frage zu den Highlights im Kalender der Formel 1. Bereits seit 1950 wird auf dem Rundkurs in der Königsklasse des Motorsports gefahren, doch die Strecke wurde zwischenzeitlich sogar aus dem Rennkalender verbannt, weil die Geschwindigkeiten auf dem Kurs im belgischen Stavelot als zu hoch und gefährlich galten.

Auch die berühmte Kurve Eau Rouge ist bei einigen Fahrern gefürchtet, wenn es mit ca 200 km/h im sechsten Gang den Berg hinauf in eine Rechts-Links Kombination geht. In dieser Kurve flogen schon allerlei Favoriten und Legenden der Formel 1 Geschichte ab. Auch der Shooting Star Max Verstappen drehte sich schon einmal auf einem Curb in Eau Rouge.

Eine weitere Besonderheit der Strecke in Spa ist das unberechenbare und schnell wechselnde Wetter, es gab bereits Rennen, bei denen alle Reifentypen von Regenreifen über Intermediates bis Super Soft aufgezogen wurden. Am Start regnete es in Strömen und zum Ende des Rennens war die Strecke durch die Spätsommer-Sonne erhitzt.

Formel 1 - Großer Preis von Belgien: Alle Infos zum Rennen

Hier findet Ihr alle Informationen zum Rennen in Belgien:

Start: 15.10 Uhr

15.10 Uhr Streckenlänge: 7.004 Meter

7.004 Meter Kurven: 21

21 Streckenrekord: 1:46.286 min, Valtteri Bottas, 2018

1:46.286 min, Valtteri Bottas, 2018 Letzter Sieger: Charles Leclerc

© imago images / Bildbyran

Formel 1 - Großer Preis von Belgien live im TV und Livestream

Wie gewohnt können alle Formel 1 Fans das Rennen live und kostenlos beim Privatsender RTL verfolgen. Die Vorberichte und der Countdown zum Rennen beginnen um 14.00 Uhr, dann begrüßen euch Florian König gemeinsam mit Kai Ebel. Wenn die Startampel ausgeht sind der Kommentator Christian Danner und Heiko Wasser live am Mikrofon von der Partie.

Alle die unterwegs sind oder keinen Zugang zu einem Fernseher haben sei der Livestream von RTL bei TV-Now ans Herz gelegt. Hier könnt Ihr das Rennen ebenfalls live sehen. Der Dienst TVNOW kostet nach einer einmaligen Testphase von 30 Tagen 4,99€/ Monat und ist auch als App verfügbar.

Auch der Pay-TV Sender Sky zeigt das Rennen live ab 14.00 Uhr. Hier ist Sascha Roos zusammen mit Experte Nick Heidfeld am Start. Mit einem gültigen Sky-Abo könnt Ihr Formel 1 auch ganz unkompliziert via Sky Go sehen.

