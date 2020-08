Formel 1: Großer Preis von Belgien - Das Rennen in Spa heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

Belgien-GP: Lewis Hamilton erneut überragend

Die Formel-1-Saison wird immer mehr zu einer klaren Angelegenheit für Titelverteidiger Lewis Hamilton. Im siebenten Rennen gewann der schon im Qualifying überragende Brite am Sonntag beim Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps bei einem Start-Ziel-Sieg vor Teamkollege Valtteri Bottas und Max Verstappen (Red Bull). Er führt die Gesamtwertung bereits 47 Punkte vor Verstappen an.

Nach seinem fünften Saisonsieg trennen Hamilton nur noch zwei Grand-Prix-Erfolge von Rekordhalter Michael Schumacher. Der deutsche Rekordweltmeister hat 91 Rennen gewonnen. Bereits beim Italien-Doppel am 6. September in Monza bzw. eine Woche später in Mugello könnte Hamilton Schumacher einholen.

GP von Belgien: Das Rennen heute live im TV und Livestream

Der öffentlich-rechtliche ORF sicherte sich die Formel-1-Rechte für die Saison 2020. Die Übertragung beginnt auf ORF 1 bereits um 14.00 Uhr, das Rennen selbst startet dann um 15.10 Uhr. Kommentiert wird das Event wie gewohnt von Ernst Hausleitner und Alexander Wurz.

Sky Sport zeigt das Rennen zudem ebenfalls mit Vorberichten ab 14.00 Uhr und dem Rennstart ab 15.10 Uhr, kommentiert von Sascha Roos und Experte Nick Heidfeld.

Diejenigen, die keinen Zugang zu einem TV-Gerät haben, können das Qualifying per Livestream in der ORF TV t hek verfolgen. Hier geht es zum Link .

Eine weitere Stream-Alternative liefert die kostenpflichtige SkyGo -App.

F1 in Spa: Das Rennen im Liveticker

Das Rennen kann natürlich nicht nur im TV verfolgt werden, sondern auch im ausführlichen SPOX -Liveticker. Hier geht's lang.

Formel 1: Der Rennkalender der Saison 2020 im Überblick

Der Fahr-Kalender für die Saison 2020 ist noch nicht endgültig. Aufgrund der Corona-Pandemie musste dieser von Grund auf umstrukturiert werden. Mindestens drei weitere Rennen werden anvisiert - Kandidaten sind unter anderem Bahrain und Abu Dhabi.