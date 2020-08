FK Austria - SC Retz: 1. ÖFB Cup Runde im Free-TV und Livestream sehen

Facebook

FK Austria Wien - SC Retz Live-Spielstand: 5:0 (1:0)

Torschütze/n: Sax (44.), Monschein (48.), Pichler (76.), Edomwonyi (88.), Sarkaria (90.)

FK Austria - SC Retz: Die Aufstellung

Austria: Pentz - Suttner, Jarjue, Madl, Zwierschitz - Grünwald, Hahn - Sarkaria, Sax, Wimmer - Monschein

Bank: Kos - Demaku, Pichler, Edomwonyi, Ebner, Martschinko, Jukic

ÖFB-Cup: Neustart für FK Austria Wien

An die vergangene Cup-Saison hat die Austria keine guten Erinnerungen. Damals bezwang man zwar beim Auftakt den ASKÖ Köttmannsdorf mit einem satten 9:0 auswärts - in Runde zwei war gegen WSG Tirol Endstation. Ein bitteres 2:5 besiegelte das Austria-Aus.

Nun kommt es zum Pflichtspiel-Comeback von Peter Stöger auf der Austria-Trainerbank. "Wir werden diese Aufgabe seriös angehen und den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn wir mit der nötigen Ernsthaftigkeit und Konsequenz in das Spiel gehen, werden wir weiterkommen", prophezeite der ehemalige Meistermacher.

FK Austria - SC Retz: Livestream und TV-Übertragung

Der öffentlich-rechtliche ORF sicherte sich die Rechte an mehreren Spielen der 1. ÖFB-Cup-Runde - so auch an der Partie zwischen FK Austria und SC Retz. Ab 11.00 Uhr beginnt ORF Sport Plus mit der Liveschaltung, also 15 Minuten vor Anpfiff.

Für diejenigen ohne Zugang zu einem Fernsehgerät gibt es das Match auch im kostenlosen Livestream in der ORF-TVThek zu sehen.

ÖFB-Cup 20/21: Die 1. Runde im Überblick

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Fr. 28.08.2020 Wolfsberger AC 5:2 n.V. SC Neusiedl/See Treibach 1:2 SV Horn FC Gleisdorf 09 4:6 n.E. SV Ried Grödig 1:2 SKU Amstetten Gurten - SCR Altach Hertha Wels 0:3 Admira Wacker A. Klagenfurt 7:1 Stadl-Paura Vienna 4:0 FC Marchfeld SV Wörgl 4:2 Vöcklamarkt SV Kapfenberg 5:1 USK Anif Wiener SC - St. Jakob SC Weiz - ASK Elektra SV Wallern - Reichenau Vorwärts Steyr - Bruck/L. Sturm Graz 8:0 SV Innsbruck Sa. 29.08.2020 SV Mattersburg 0:3 ASKÖ Gmünd Bregenz - RB Salzburg FC Dornbirn 1:3 Allerheiligen ATSV Wolfsberg 1:3 SKN St. Pölten Deutschkreutz - Wiener Neustadt FAC 3:0 Draßburg Schrems 1:3 FC Wacker A. Lustenau 1:2 Stripfing Bad Gleichenb. 0:1 n.V. SV Lafnitz WSG Tirol 3:1 St. Anna/Aigen Siegendorf 0:3 LASK So. 30.08.2020 Dornbirner SV 1:7 TSV Hartberg Austria Wien 5:0 SC Retz Schwaz 17:00 Hohenems Rapid Wien 17:30 St. Johann Grazer AK 1902 18:00 Seekirchen Blau-Weiß Linz 19:00 Wiener Linien

Christoph Monschein erstmals ins ÖFB-Team berufen

Der beim deutschen Bundesligisten 1. FC Köln engagierte Florian Kainz ist am Freitag am Knie operiert worden und damit für die Nations League nicht verfügbar. Sein Ersatz wird ein Neuling im ÖFB-Team, nämlich Austria-Stürmer Monschein. Der 27-Jährige brachte es vergangene Saison auf 20 Tore und elf Vorlagen in 39 Spielen und darf nun erstmals zum Nationalteam reisen.