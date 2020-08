Premier League of Darts, 11. Spieltag: Wright verliert trotz 9-Darter - auch MVG mit Niederlage

Peter Wright hat am 11. Spieltag der Premier League of Darts trotz eines 9-Darters (Peter Wrights 9-Darter im Video) eine Niederlage einstreichen müssen. Der Weltmeister verlor sein Match gegen Dary Gurney mit 6:8. Michael van Gerwen musste sich Gerwyn Price geschlagen geben.

© imago images / Action Plus

"Das vor TV-Kameras und in der Premier League zu schaffen, ist fantastisch. Ich bin wirklich glücklich und stolz", freute sich Wright nach der Partie bei Sky Sports über seinen ersten 9-Darter vor TV-Kameras. "Jetzt kann ich das auf meiner Liste abhaken. Das ist wirklich etwas Besonderes."

Trotz seines Highlights musste sich Wright "Superchin" aber mit 6:8 geschlagen geben. Nachdem der 50-Jährige bereits mit 2:5 in Rückstand lag, kämpfte er sich noch einmal heran. In Leg zwölf gelang ihm sogar der Ausgleich. Doch in den letzten beiden Durchgängen ließ Wright zu viele Chancen zum Checkout liegen, während Gurney die Gunst der Stunde nutzte und mit seinem achten Punkt den Anschluss in der Tabelle an Gerwyn Price herstellte.

Im zweiten Top-Match des Abends verlor Michael van Gerwen gegen Gerwyn Price mit 4:8. Der Niederländer verlor damit drei seiner letzten vier Spiele in Milton Keynes. Price breakte "Mighty Mike" dabei gleich im ersten Leg und entschied auch den folgenden eigenen Anwurf für sich.

Van Gerwen hingegen wirkte unsicher und ließ einige wichtige Checkout-Chancen liegen. Price stellte nach kürzester Zeit auf eine komfortable 4:1-Führung. Beim Stand von 2:6 verpasste MVG gleich drei Darts auf die Doppel-9 und musste den "Iceman" auf 2:7 davon ziehen lassen. Der Niederländer verkürzte in der Folge zwar noch einmal auf 5:7, der Tournaround gelang ihm aber nicht mehr.

Nathan Aspinall sammelte bei seinem 8:6-Sieg gegen Michael Smith wichtige Punkte im Kampf um die Playoff-Plätze, der Tabellenführende Glen Durrant kam nach einer spektakulären Aufholjagd gegen Ex-Weltmeister Gary Anderson nicht über ein 7:7-Unentschieden hinaus.

Premier League of Darts: Der 11. Spieltag im Überblick

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Daryl Gurney Peter Wright 8:6 Michael Smith Nathan Aspinall 6:8 Gary Anderson Glen Durrant 7:7 Michael van Gerwen Gerwyn Price 4:8

PloD: Die Tabelle nach 11 Spieltagen