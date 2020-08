Offiziell: Ex-Sturm-Kicker Juan Dominguez unterschreibt bei PAS Giannina

Facebook

Sturm Graz war die erste Destination außerhalb seiner Heimat, nach 46 Spielen geht es für den Mittelfeld-Spieler nun zum nächsten Auslands-Abenteuer. Der mittlerweile 30-Jährige wechselt in Griechenlands höchste Spielklasse.

Genauer gesagt zu PAS Giannina, den überlegenen Meister der abgelaufenen Zweitliga-Saison. Der Aufsteiger will sich nun in der Super League 1 etablieren und holte sich dafür einiges an Erfahrung via Juan Dominguez.

Der Spanier unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre, wie der Verein offiziell bekannt gab.