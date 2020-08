Facebook

© imago images / PA Images

Community Shield: FC Liverpool gegen FC Arsenal im Liveticker zum Nachlesen: 5:6 n.E. (1:1, 0:1)

Nach Spielende: Das war es auch an dieser Stelle. Ich verabschiede mich und bedanke mich fürs Mitlesen.

Nach Spielende: Der FC Arsenal setzt sich mit 6:5 (1:1, 1:0) nach Elfmeterschießen gegen den FC Liverpool durch und gewinnt den Community-Shield-Cup. Unterm Strich geht der Sieg in Ordnung, auch wenn Liverpool vor allem in der zweiten Hälfte die klar bessere Mannschaft war. Dennoch ließen die Gunners über 90 Minuten nur wenige Großchancen zu und setzten nach vorne immer wieder gute Konter. Am Ende entscheidet ein Fehlschuss von Rhian Brewster im Elfmeterschießen dieses Finale.

5:6 Arsenal: Der FC Arsenal ist Community-Shield-Cup-Sieger 2020! Aubameyang schlenzt den Ball rechts oben in den Winkel.

5:5 Liverpool: Jones gleicht für die Reds aus. Dennoch muss Alisson jetzt halten.

4:5 Arsenal: David Luiz sehr souverän nach oben links.

4:4 Liverpool: Minamino trifft für die Reds.

3:4 Arsenal: Die Gunners führen. Cedric bleibt cool und schiebt das Leder rechts unten ein.

3:3 Liverpool: Erster Fehlschuss! Brewster hämmert den Ball an den Querbalken.

3:3 Arsenal: Maitland-Niles verlädt Alisson.

3:2 Liverpool: Auch Fabinho trifft. Die Reds legen wieder vor.

2:2 Arsenal: Auf der Gegenseite Nelson ähnlich sicher. Alisson mit keiner Chance

2:1 Liverpool: Salah drischt den Ball in die rechte untere Ecke.

90.+3. Und ertönt der Pfiff. Das Community-Shield-Cup-Finale zwischen Liverpool und Arsenal wird im Elfmeterschießen entschieden.

90.+2. Die Reds wechseln noch einmal. Brewster kommt für Wijnaldum.

90.+1. Robertson kommt im Arsenal-16er zum Kopfball, wird aber zurückgepfiffen. Offensivfoul.

90. Drei Minuten werden nachgespielt. Was geht hier noch?

89. Nochmal Arsenal. Aubameyang bekommt einen scharfen Ball auf den kurzen Pfosten serviert, Gomez ist aber zur Stelle und kann die Kugel klären.

86. Willock kommt nach einer guten Hereingabe von rechts zum Kopfball. Knapp vorbei.

84. Maitland-Niles kommt über links, doch auch ihm sieht man die schwindende Kraft an. Er wird locker abgelaufen.

83. Auch sein Gegenüber Mikel Arteta nimmt Veränderungen vor. Nelson, Kolasinac und Willock ersetzen Nketiah, Tierney und Saka.

83. Jürgen Klopp welchelt noch einmal. Für Firmino ist jetzt Curtis Jones neu mit dabei.

81. Mane! Robertson bekommt auf links den Ball irgendwie in de Mitte gespielt. Dort steht Mane, der sich super gegen drei Gunners und direkt abschließt. Martinez pariert stark.

78. Gut eine Viertelstunde ist mit Nachspielzeit noch zu gehen. Kann sich Arsenal hier ins Elfmeterschießen retten oder gelingt Liverpool noch der Lucky Punch?

76. Das hatte sich angedeutet. Liverpool wirkt in den zweiten 45 Minuten deutlich aktiver. Von Arsenal kommt kaum noch was.

74. Das Tor wird aufgrund eines möglichen Handspiels von Salah überprüft, aber der Ball war klar an seiner Brust - alles in Ordnung, der Ausgleich zählt.

74. Tooooor! FC LIVERPOOL - FC Arsenal 1:1. Und jetzt klingelt es. Minamino spielt auf engstem Raum einen Doppelpass mit Salah und kommt dann rund sieben Meter vor dem Tor zum Abschluss. Der Japaner schlenz cool ins rechte Eck ein - sein erster Treffer für Liverpool.

73. Liverpool erhöht den Druck. Arsenal kommt kaum noch aus der eigenen Hälfte raus.

71. In der Mitte wird Virgil van Dijk gesucht, Tierney ist aber da und klärt.

70. Minamino wird nach einem langen Ball von hinten umgerannt. Freistoß für Liverpool aus guter Situation.

68. Keita setzt sich im Mittelfeld gut durch und spielt auf Firmino, der direkt auf Minamino ablegt. Der Schuss der Salzburg-Neuzugangs ist aber kein Problem für Martinez.

66. Robertson mal wieder mit einer Hereingabe, die Defensive der Gunners ist aber wachsam und klärt.

62. Beide Teams haben ein wenig das Tempo rausgenommen. Liverpool mit viel Ballbesitz, Arsenal lauert auf Konter.

59. Beide Teams wechseln. Bei den Gunners kommt Cedric für Bellerin, beim FC Liverpool sind Keita und Minamino für Milner und Williams neu dabei.

57. James Milner sieht nach einem erneuten Foul die erste Gelbe Karte der Partie.

56. Riesenchance Mane! Nach einem weltklasse Ball von Andy Robertson ist der Senegalese frei durch und läuft alleine auf den Arsenal-Kasten zu. Im Eins gegen Eins bleibt Martinez aber der Sieger und kann die Kugel klären.

55. Nach Liverpooler Ballverlust hat Aubameyang plötzlich viel Platz. Sein Steilpass auf Nketiah ist aber einen Tick zu ungenau.

54. Fabinho holt auf dem rechten Flügel einen Eckball für Liverpool raus. Dieser wird aber geklärt.

53. Wieder einmal bekommt Aubameyang auf links einen Ball zugespielt. Williams hat aber aus dem Gegentreffer gelernt und verzögert gut, weswegen Aubameyang ins Leere flankt.

52. Auf der Gegenseite probiert es Firmino. Knapp rechts geht der Ball vorbei.

51. Maitland-Niles versucht es nach einem Arsenal-Konter mal aus der Distanz, verzieht aber recht deutlich.

50. Milner kommt im Mittelfeld gegen Elneny zu spät. Freistoß Arsenal.

48. Unverändertes Bild. Liverpool lässt den Ball durch die eigenen Reihen laufen, Arsenal konzentriert sich erst einmal auf die Defensive.

46. Weiter geht's. Die zweite Halbzeit ist angepfiffen. Keine Wechsel zur Pause.

Halbzeit: Insgesamt hat der FC Liverpool in der ersten Hälfte mehr vom Spiel, weshalb die Führung für die Gunners ein wenig glücklich ist. Dennoch macht Arsenal das bislang sehr ordentlich, steht hinten weitestgehend sicher und setzt nach vorne immer wieder Nadelstiche. Die Reds werden sich steigern müssen, wenn sie hier heute was holen wollen. Gleich geht's weiter.

45.+1. Und dann ist Schluss. Arsenal führ gegen den FC Liverpool nach 45 Minuten mit 1:0.

45.+1. Und er kommt sehr gut. Robertson kann gerade so vor David Luiz klären.

45. Arsenal bekommt kurz vor der Halbzeit noch einmal einen Freistoß zugesprochen. Saka steht bereit.

43. Tierney versucht es auf der Gegenseite mal aus der zweiten Reihe. Sein Schuss wird zur Ecke abgeblockt, die aber nichts einbringt.

41. Die nächste starke Robertson-Flanke in den Arsenal-16er findet Mane, der aber nicht genügend Druck hinter die Kugel bekommt. Am zweiten Pfosten verpasst auch Salah.

40. Wieder Robertson. Sein Ball in die Mitte wird von einem Arsenal-Verteidiger geblockt.

39. Liverpool ist mittlerweile die klar bessere Mannschaft. Arsenal kann sich hinten kaum noch befreien.

37. Gomez probiert es aus der zweiten Reihe. Sein Versuch geht aber deutlich über den Arsenal-Kasten.

35. Super Ball von Robertson. Liverpools Linksverteidiger flankt mit viel Schnitt auf den zweiten Pfosten. Dort verpasst Salah das Leder nur um Zentimeter.

33. Mal wieder eine Chance auf der anderen Seite. Tierney spielt einen weiten Ball auf Nketiah, der auf Abameyang ablegt. Doch der Gabuner kann die Kugel nicht mehr kontrollieren.

31. Die Reds werden stärker. Super Dopplpass zwischen Robertson und Firmino. Am Ende ist der Schotte auf links frei durch und bringt den Ball scharf in die Mitte. Arsenal-Keeper Martinez ist aber da und klärt.

29. Milner setzt sich auf der rechten Außenbahn durch und flankt in die Mitte. Dort klärt David Luiz vor dem abschlussbereiten Salah.

27. Guter Versuch von David Luiz, der einen langen Ball auf Aubameyang spielt. Der Gabuner kommt aber nicht mehr rechtzeitig an den Ball. Einwurf Arsenal.

25. Bellerin mit einem Steilpass auf Nketiah, der aber von Joe Gomez abgelaufen wird.

24. Xhaka wird im Mittelfeld von Milner von den Beinen geholt. Freistoß Arsenal.

22. Arsenal ist nun besser im Spiel. Liverpool wirkt nach dem Rückstand ein wenig geschockt.

20. Missverständnis zwischen Salah und Williams auf der rechten Außenbahn. Abstoß Arsenal.

18. Nächstes dickes Ding für die Londoner! Nach Ballverlust Liverpool wird Saka super auf rechts freigespielt. Der Engländer spielt den ball scharf in die Mitte, wo Nketiah frei steht und mit seinem Flachschuss am gut reagierenden Alisson scheitert.

16. Etwas mehr als eine Viertelstunde ist gespielt. Liverpool macht das Spiel, doch eine Aktion reichte Arsenal und Kapitän Aubameyang, um in Führung zu gehen.

14. Tooooor! FC Liverpool - FC ARSENAL 0:1. Arsenal geht etwas überraschend in Führung. Saka spielt einen weltklasse Ball auf die linke Seite, wo Pierre-Emerick Aubameyang wartet. Der Stürmer geht an Williams vorbei, zieht nach innen und schlenzt den Ball mit seinem starken rechten Fuß traumhaft in den Winkel.

12. James Milner kommt nach einer Flanke im Arsenal-5er frei zum Abschluss. Knapp drüber.

9. Liverpool läuft früh an und versucht immer wieder die Arsenal-Verteidiger unter Druck zu setzen. Bislang noch erfolglos.

7. Beinahe die Führung für die Reds. Bei einem Firmino-Freistoß aus dem linken Halbfeld kommt Virgil van Dijk in der Mitte frei zum Abschluss und legt die Kugel an Martinez vorbei ins Tor. Der Niederländer stand aber leicht im Abseits.

5. Ähnliches Bild auf der Gegenseite. Andy Robertson hat auf links Platz und spielt wunderbar in den Arsenal-16er auf Salah. Tierney bekommt seinen Fuß aber noch an die Kugel und klärt zu Keeper Martinez.

4. Tierny mit einem langen Ball in die Spitze. Aubameyang kann die Kugel aber nicht mehr erlaufen.

3. Liverpool ist in den ersten Minuten um Ballbesitz bemüht. Die Spieler von Trainer Jürgen Klopp versuchen das Spiel von hinten aufzubauen.

1. Auf geht's. Das Spiel ist angepfiffen.

Vor Beginn: Die Teams sind auf dem Rasen, die Partie müsste jeden Moment angepfiffen werden.

Vor Beginn: Und so startet Liverpool: Alisson - Williams , Gomez , van Dijk , Robertson - Milner , Fabinho , Wijnaldum - Salah , Roberto Firmino , Mane

Vor Beginn: So läuft der FC Arsenal auf: E. Martinez - Holding , David Luiz , Tierney - Elneny , G. Xhaka , Bellerin , Maitland-Niles - Saka , Nketiah , Aubameyang

Vor Beginn: Der englische Meister FC Liverpool trifft heute auf den FA Cup Sieger Arsenal. Beide Mannschaften können heute den ersten Titel der Saison einfahren.

Vor Beginn: Austragungsort ist wie in jedem Jahr das Londoner Wembley Stadion. Aufgrund der aktuellen Situation sind keine Zuschauer zugelassen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker. Der Anpfiff erfolgt um 17.30 Uhr.

© imago images / Horstmüller

Community Shield: FC Arsenal gegen FC Liverpool im TV und Livestream sehen

Der Streamingdienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte für den englischen Supercup gesichert. Um 17.15 Uhr beginnt die Berichterstattung mit folgendem Personal:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

Neben dem englischen Supercup hat DAZN unter anderem Partien der Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Champions League und Europa League im Programm. Dazu gibt Basketball, Tennis, American Football, Boxen und noch viele weitere Sportarten auf DAZN .

Das DAZN -Abo kostet pro Monat nur 11,99 Euro oder 119,99 Euro im Jahr. Jetzt Gratismonat sichern!

Community Shield: So gingen die letzten Supercups aus

