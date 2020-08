Robert Lewandowski vom FC Bayern: "Ich würde mir selbst den Ballon d'Or verleihen"

Robert Lewandowski vom FC Bayern ist der Meinung, dass er in diesem Jahr den Ballon d'Or verdient hätte. "Wir haben alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Ich war in jedem Wettbewerb Torschützenkönig. Ich glaube, wenn ein Spieler so viel erreicht hat, sollte er den Ballon d'Or gewinnen", sagte Lewandowski in einem Interview mit dem polnischen Portal Onet und der Zeitung Przeglad Sportowy.