NBA heute live: Basketball nach dem Streik im TV, Livestream

Nach dem Boykott der Milwaukee Bucks am vergangenen Mittwochabend setzt die NBA am heutigen Samstag ihren Spielbetrieb wieder fort. Drei Partien stehen auf dem Programm.

NBA heute: Diese Partien stehen am Abend/in der Nacht an

Nach drei Tagen Pause gehen die NBA-Playoffs weiter. Den Auftakt machen die Milwaukee Bucks mit ihrem Spiel gegen die Orlando Magic um 21.30 Uhr deutscher Zeit. Das Top-Team des Ostens braucht noch einen Sieg, um den Einzug in die Conference Semifinals perfekt zu machen. Als Gegner stehen bereits die Miami Heat fest, welche die Indiana Pacers sweepten (4-0).

Um 0.30 Uhr ist dann auch ein deutscher Akteur im Einsatz. Houston und Oklahoma City gewannen bisher je zwei Spiele in der Serie, nun steht das so wichtige Spiel 5 an. Vor allem Dennis Schröder könnte in dieser Partie ein entscheidender Faktor werden.

Den Abschluss des Spieltags machen dann um 3 Uhr LeBron James und seine Los Angeles Lakers. Der Top-Seed des Westens liegt in der Serie mit 3-1 vorne und kann wie Milwaukee mit einem Sieg das Ticket in die nächste Runde buchen. Die Chancen dafür stehen gut, nicht zuletzt weil Blazers-Star Damian Lillard die Bubble mit einer Knie-Verletzung vorzeitig verließ.

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung 29. August 21.30 Uhr Milwaukee Bucks Orlando Magic DAZN 30. August 0.30 Uhr Houston Rockets Oklahoma City Thunder League Pass 30. August 3 Uhr Los Angeles Lakers Portland Trail Blazers Sport 1+

NBA heute live: Basketball im TV und Livestream

Zumindest eines der drei Spiele wird in Deutschland zu sehen sein. DAZN überträgt ab 21.30 Uhr die Partie zwischen den Bucks und den Magic.

Das Spiel der Rockets und Thunder wird dagegen nur im League Pass angeboten, Sport 1+ überträgt dafür das Spiel der Lakers gegen Portland ab 3 Uhr.

Die kommenden Spiele bei DAZN in der Übersicht

Datum Uhrzeit Spiel Kommentatoren Übertragung 29. August 21.30 Uhr Bucks - Magic, Spiel 5 Max Siebald & Seb Dumitru DAZN 30. August 21.30 Uhr Mavericks - Clippers, Spiel 6 Martin Gräfe & Alex Vogel DAZN

