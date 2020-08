Testspiel: FC St. Gallen gegen SC Freiburg heute live im TV und Livestream

Facebook

© imago images

FC St. Gallen gegen SC Freiburg heute live

Der SC Freiburg schlug bereits am 20. August im österreichischen Schruns seine Zelte zum Trainingslager auf, um sich den Feinschliff für die kommende Saison anzueignen. Die Breisgauer reisen zum vierzehnten Mal in das auf 2520 Meter gelegene Hochjoch. Mit von der Partie wird wohl auch Robin Koch sein, der in letzter Zeit häufig mit Leeds United in Verbindung gebracht wird.

Die Freiburger reisten mit 28 Spieler plus Trainerteam an. Unter anderem dabei sind die Neuzugänge Ermedin Demirovic und Benjamin Uphoff, auch dabei die U23-Akteure Carlo Boukhalfa, Kevin Schade, Noah Weißhaupt, Kiliann Sildillia und Lars Hunn.

Zum Abschluss des Trainingslagers steht nun ein Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen an, der ab Ende September um den Einzug in die Europa League spielt.

FC St. Gallen gegen SC Freiburg heute live: Alle Infos zur Partie

Die Begegnung findet angesichts der aktuellen Situation ohne Zuschauer statt. Eine weitere Neuerung ist, dass zweimal 60 Minuten gespielt werden. Hier seht Ihr alle Infos zur Partie:

Anstoß: 29.8. 14.30 Uhr

29.8. 14.30 Uhr Arena: Kybunpark

Kybunpark Oberfläche: Hybridrasen

Hybridrasen Zeitplan: 2x 60 Minuten

FC St. Gallen gegen SC Freiburg heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen den Breisgauern und den Schweizern wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Doch da keine Zuschauer zugelassen sind, haben sich die Verantwortlichen etwas für die Fans überlegt.

Die Begegnung wird live auf den Homepages der beiden Vereine gezeigt.

