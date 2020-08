Tour de France heute live: Übertragung im TV und Livestream

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / PanoramiC

Jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN sichern und die Rennen der Tour de France 2020 live sehen!

Die 107. Ausgabe der Tour de France findet - wie in Zeiten der Coronakrise üblich bei Sportevents - unter ungewöhnlichen Bedingungen statt. Immerhin sind einige Zuschauer, die aber einen Mundschutz tragen müsen, zugelassen. Sollte ein Team mindestens zwei positive Corona-Test in ihren Reihen haben, wird die Mannschaft von der Tour ausgeschlossen.

Tour de France: Übertragung im TV und Livestream

Die Tour de France wird auch in diesem Jahr von den Sendern ARD und Eurosport übertragen. Der öffentlich-rechtliche Kanal und der Sportsender bieten außerdem einen Livestream an.

Diese findet Ihr hier:

Für den Livestream von Eurosport müsst Ihr allerdings 6,99 Euro im Monat auf den Tisch legen. Durch die Kooperation mit DAZN gibt es aber - unter gewissen Umständen - eine kostenfreie Alternative. Solltet Ihr noch kein Kunde des Streaminganbieters sein, könnt Ihr die Tour de France mit dem Gratismonat von DAZN umsonst verfolgen. Hierfür müsst Ihr nur den Eurospot-Channel auswählen.

Wer bereits ein Abonnement besitzt, kann das Radsport-Event des Jahres natürlich ebenfalls beim Streamingdienst sehen.

Das "Netflix des Sports" hat auch noch weiteren Spitzensport im Programm. Dazu zählen Live-Berichterstattungen der Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und von LaLiga. Auch Fans des US-Sports und von Tennis und Darts kommen voll auf ihre Kosten bei DAZN .

Das Abonnement kostet Euch nach Ablauf des Probemonats wahlweise 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr.

© imago images / PanoramiC

Tour de France: Wann geht es los?

Die Tour de France startet am heutigen Samstag (29. August) in Nizza. Ikonische Punkte wie der Galibier oder L'Alpe d'Huez fallen in diesem Jahr weg. Dafür stehen einige neue Berge auf dem Fahrplan. Das Ziel ist natürlich die französische Hauptstadt Paris am 20. September.

Tour de France: Wer ist der Favorit auf den Sieg?

Die Experten sind sich einig: Vorjahressieger Egan Bernal (Team Ineos) ist der klare Favorit auf den Toursieg. Als größter Widersacher des Kolumbianers wird Primoz Roglic von Jumbo-Visma gehandelt.

Wer mehr erfahren will, kann das in dieser Vorschau nachlesen . Dort wird der deutsche Emanuel Buchmann unter die Lupe genommen.

Tour de France 2020: Alle Etappen im Überblick