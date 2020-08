Testspiel: Jahn Regensburg gegen den FC Augsburg heute live im TV und Livestream

Facebook

Jahn Regensburg - FC Augsburg: Ort, Datum, TV-Übertragung

Das Testspiel wurde für Samstag, den 29. August, um 17 Uhr angesetzt. Gespielt wird jedoch weder in Augsburg noch in Regensburg, sondern in Heimstetten nahe München. Dort ist sonst der TSVH aktiv, der in der Regionalliga Bayern kickt.

Datum: Samstag, 29. August, 17 Uhr

Samstag, 29. August, 17 Uhr Ort : Heimstetten

: Heimstetten Übertragung: FCATV

Jahn Regensburg - FC Augsburg heute live im TV und Livestream

Die Partie wird nicht im TV übertragen. Stattdessen könnt Ihr auf einen Livestream zugreifen. Dieser ist jedoch über FCATV kostenpflichtig.

Jahn Regensburg: Auftaktprogramm in der 2. Liga

Datum Uhrzeit Wettbewerb Heim Gast 13. September 15.30 Uhr DFB-Pokal Kaiserslautern Jahn Regensburg 18. September 18.30 Uhr 2. Liga Jahn Regensburg 1. FC Nürnberg 26. September 15.30 Uhr 2. Liga SV Darmstadt 98 Jahn Regensburg 3. Oktober 15.30 Uhr 2. Liga Jahn Regensburg Karlsruher SC 18. Oktober 15.30 Uhr 2. Liga Fortuna Düsseldorf Jahn Regensburg

FC Augsburg: Auftaktprogramm in der Bundesliga

Wie der FC Augsburg bekannt gegeben hat, wird das Heimrecht in der 1. DFB-Pokal-Runde gegen Celle getauscht. Dies sei ein Wunsch des Oberligisten gewesen.

"Nachdem die Verantwortlichen des MTV Eintracht Celle mit dem Wunsch des Heimrechttausches auf uns zugekommen sind, haben wir diesem Wunsch gerne entsprochen. Wir haben hier gerade durch unsere Hygienemaßnahmen, die wir ja bereits seit Ausbruch der Corona-Pandemie umsetzen, die Voraussetzungen, um das Spiel kurzfristig in Augsburg austragen zu können", sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA.