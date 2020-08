Testspiel: Hertha BSC gegen PSV Eindhoven heute live im TV und Livestream

Facebook

© imago images / Nordphoto

Hertha BSC gegen PSV Eindhoven: Anpfiff, Ort, Stadion

Der Hertha BSC spielt nach der Partie gegen Ajax Amsterdam das nächste Testspiel gegen eine niederländische Mannschaft. Heute heißt der Gegner PSV Eindhoven.

Das Spiel startet um 15 Uhr und wird am Berliner Hanns-Braun-Platz ausgetragen. Dabei treffen die beiden Mannschaften gleich zweimal aufeinander. Nämlich um 15 Uhr und dann später um 17 Uhr auch noch.

Hertha BSC gegen PSV Eindhoven: Heute live im TV und Livestream

Das Spiel wird heute vom Free-TV-Sender Sport1 übertragen. Die zweite Begegnung der beiden Teams startet auf Sport1 um 16.55 Uhr. Auch im Livestream zeigt der Anbieter die Partie.

© Twitter/FC Bayern

Hertha BSC: Alle Testspiele im Überblick

Bereits am Dienstag spielten die Herthaner gegen den niederländischen Meister der vergangenen Saison Ajax Amsterdam. In der Amsterdamer Arena gab es eine 0:1-Niederlage dank eines Treffers in Minute zwölf von Zakaria Labyad. Heute stehen gleich zwei Testspiele gegen die selbe Mannschaft (PSV Eindhoven) an. In der Woche darauf spielt die Hertha dann gegen den Zweitligisten Hamburger SV.

Datum Anpfiff Gegner Ergebnis Di, 25.08. 19 Uhr Ajax Amsterdam 0:1-Niederlage Sa, 29.08. 15 Uhr PSV Eindhoven - Sa, 29.08. 17 Uhr PSV Eindhoven - Sa, 05.09. 17 Uhr Hamburger SV -

Bundesliga 2020/21: Der erste Spieltag in der kommenden Saison

Allzu lange können die Mannschaften nicht pausieren. Bereits am Freitag, 18. September, startet wieder die höchste deutsche Spielklasse.

Wegen der hohen Belastung, die der amtierende Meister FC Bayern aufgrund des langen Laufs in der Champions League hatte, schlug die DFL vor, das Spiel zwischen dem Vizemeister Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach als Eröffnungsspiel zu setzen. Der Triple-Sieger lehnte dies jedoch ab und wird nun gegen den FC Schalke das erste Spiel der neuen Bundesliga-Saison bestreiten.

Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart trifft zuhause am Samstag auf den SC Freiburg. Fünf weitere Partien finden am Samstag noch statt. Darunter auch die Partien Bremen gegen Hertha BSC. Am Sonntag begegnen sich unter anderem noch der Champions-League-Halbfinalist RB Leipzig und der 1. FSV Mainz 05.