BVB: Kapitän Marco Reus hofft auf Comeback im DFB-Pokal

Der lange verletzte BVB-Kapitän Marco Reus (31) macht sich Hoffnungen auf einen Einsatz in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den MSV Duisburg am 14. September. "Wenn es so weiter geht, ist alles eine Option, aber das entscheidet am Ende der Training. Ich war nicht zwei Wochen raus, sondern ein bisschen länger", sagte er am Rande der BVB-Testspiele am Freitag bei BVB-TV.