© imago images / Poolfoto

BVB - SC Paderborn: Wo und wann findet das Testspiel statt?

Der nächste Test für den BVB steht an. Dafür empfangen die Schwarz-Gelben Zweitligist SC Paderborn.

Gespielt wird im Signal Iduna Park in Dortmund. Im Gegensatz zu anderen Testspielen in Nordrhein-Westfalen, bei denen eine kleine Gruppe an Zuschauern zugelassen ist, findet das Freundschaftsspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Anpfiff der Begegnung am Freitag ist um 15.30 Uhr.

BVB - SC Paderborn: Ort, Datum, TV-Übertragung

Datum: Freitag, 28. August, um 15.30 Uhr

Freitag, 28. August, um 15.30 Uhr Ort : Signal Iduna Park (Dortmund)

: Übertragung: Sky Sport News HD, Social-Media-Kanäle des BVB

BVB-Testspiel: Borussia Dortmund - SC Paderborn heute live im TV und Livestream

Vor Ort sind keine Zuschauer, am Fernseher können Interessierte die Partie aber verfolgen. Sky Sport News HD wird das Vorbereitungsspiel zwischen dem BVB und dem SC Paderborn live und in voller Länge übertragen. Der Sender ist kostenlos empfangbar.

Zusätzlich bietet Sky auch einen Livestream an. Auf der Webseite ist dieser ebenfalls kostenfrei abrufbar.

Der BVB selbst zeigt das Testspiel, das im Rahmen der digitalen Saisoneröffnung stattfindet, auf den eigenen Social-Media-Kanälen live. So wird bei BVB TV , YouTube und Facebook ein Livestream zur Verfügung stehen.

BVB - SC Paderborn: Die vergangenen fünf Duelle

In der vergangenen Bundesliga-Saison setzte Paderborn in der Hinrunde im Signal Iduna Park ein Ausrufezeichen. Beim 3:3-Unentschieden in Dortmund führte der spätere Absteiger schon zur Pause mit 3:0. In der zweiten Halbzeit schaffte der BVB aber ein Comeback und sicherte sich zumindest einen Punkt.

In der Rückrunde war die Truppe von SCP-Trainer Steffen Baumgart dann jedoch chancenlos. Mit 6:1 fegten Sancho, Haaland und Co. über Paderborn hinweg.

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 31. Mai 2020 Bundesliga SC Paderborn Borussia Dortmund 1:6 22. November 2019 Bundesliga Borussia Dortmund SC Paderborn 3:3 28. Oktober 2015 DFB-Pokal Borussia Dortmund SC Paderborn 7:1 18. April 2015 Bundesliga Borussia Dortmund SC Paderborn 3:0 22. November 2014 Bundesliga SC Paderborn Borussia Dortmund 2:2

© imago images / Action Plus

BVB: Alle Testspiele des BVB der Saisonvorbereitung 2020/21

Der BVB bestreitet heute sogar zwei Testspiele. Nach der Partie gegen den SC Paderborn steht am Abend (18 Uhr) noch ein Freundschaftsspiel gegen den VfL Bochum an. Alle Infos zum Testspiel gegen den VfL Bochum findet ihr hier.

Ähnliches praktizierte das Team von Trainer Lucien Favre vor knapp einer Woche. am 22. August gewann man zunächst mit 5:1 gegen den MSV Duisburg, ehe man später Feyenoord Rotterdam mit 1:3 unterlag.