NBA - Streik gegen Polizeigewalt: Lakers und Clippers stimmen für Saisonabbruch - Alle Entwicklungen im Live-Ticker

Die Milwaukee Bucks haben ihr Spiel gegen die Orlando Magic boykottiert, um ein Statement gegen Polizeigewalt in den USA zu setzen. Was bedeutet der Protest und wie geht es nun weiter?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Hier bekommt ihr im Laufe der Nacht alle Infos zum historischen Streik der NBA-Spieler.

Es war eine historische Nacht in der NBA. Den Beginn machten die Milwaukee Bucks, die nicht zu ihrem Playoff-Spiel gegen die Orlando Magic antraten. Nur wenig später erklärte die NBA in einem Statement, dass alle Spiele des Tages zunächst einmal verschoben werden. Auch die Spiele am kommenden Tag hängen in der Schwebe.

In Folge dessen trafen sich die Spieler zu einer Besprechung, bei welcher es hitzig zur Sache ging. Einige Spieler kritisierten das Vorgehen der Bucks, weil diese die anderen Teams nicht informiert hatte. Die Los Angeles Lakers um LeBron James und auch die L.A. Clippers sollen sich während des Meetings für einen Saisonabbruch ausgesprochen haben, andere Teams wollen die Spielzeit dagegen zu Ende bringen.

Gleichzeitig wurden die finanziellen Folgen für die Spieler besprochen, ein endgültiges Ergebnis gibt es aber noch nicht. Um 17 deutscher Zeit wollen sich die Spieler - und auch gesondert die Besitzer - erneut besprechen, wie es nun weitergehen soll.

6.50 Uhr: Spieler telefonierten mit Jacob Blakes Familie

Eröffnet wurde die Besprechung mit einem Zoom-Call mit der Familie des verstorbenen Jacob Blake. Der Anruf wurde jedoch aufgrund von Audioproblemen abgebrochen, so Marc J. Spears.

6.28 Uhr: Damian Lillard sorgt für Verwirrung

Nachdem viele Reporter vom Einsatz der Lakers und Clippers für einen Abbruch der NBA-Saison berichtet hatten, sorgt Damian Lillard nun für Verwirrung hinsichtlich der Geschehnisse im Meetingraum. "Wo haben sie diese Informationen her?", stellte der Blazers-Star die Berichterstattung unter einem Instagram-Post in Frage.

5.59 Uhr: Doc Rivers für Fortsetzung der Playoffs

Bevor die Coaches das Meeting verlassen mussten, hat sich Doc Rivers offenbar für eine Fortsetzung der Saison stark gemacht. "Euer Talent gibt euch Macht" habe er laut Keith Pompey vom Philadelphia Inquirer zu den Spielern gesagt, "weshalb ihr hier bleiben und spielen solltet."

5.45 Uhr: Zweites Spieler-Meeting geplant

Adrian Wojnarowski und Malika Andrews zufolge sei nun ein weiteres Treffen der Spieler für den Donnerstagmorgen geplant, wo "die Diskussion, wie es mit den Playoffs weitergehen soll, fortgesetzt werde. Demnach sei das zweite Meeting für 17 Uhr deutscher Zeit angesetzt, parallel zur Besprechung der NBA-Owner.

5.18 Uhr: Frust gegenüber Bucks

Einige Spieler hätten nach Informationen von Shams Charania im Meeting zudem ihre Frustration ob des plötzlichen und nicht abgesprochenen Plans der Bucks kundgetan, die Partie gegen Orlando zu boykottieren. Während Kyle Korver sich daraufhin für das Vorgehen der Bucks entschuldigte, sprach sich Bostons Jaylen Brown für die Bucks aus - sie hätten keinen Grund, sich erklären zu müssen (Adrian Wojnarowski).

5.05 Uhr: Finanzielle Implikationen bei Saisonabbruch

Ein weiteres Thema waren offenbar die finanziellen Implikationen, die ein Saisonabbruch und ein eventueller Lockout mit sich bringen würden.

4.49 Uhr: Diskussionen vertagt, Spiele fraglich

Damit seien die Diskussionen zwar zunächst vertagt, dass die Playoff-Spiele in der Nacht von Donnerstag auf Freitag jedoch stattfinden könnten, sei äußerst unwahrscheinlich, so Adrian Wojnarowski. "Alle sind noch viel zu emotional" habe eine Quelle ESPN offenbart, "es braucht mehr Zeit, um zueinander zu finden."

4:50 Uhr: Emotionales Meeting beendet

Kurz darauf fand die Spieler-Besprechung offenbar ein "hässliches" Ende, wie David Aldridge weiter berichtet. Laut ESPNs Dave McMenamin habe im Anschluss kein Gefühl geherrscht, etwas erreicht zu haben. "Es war sehr hitzig", sagte ein Spieler zu Jeff Goodman, "aber wir schlafen alle eine Nacht drüber und können morgen vielleicht irgendetwas erreichen, weil die meisten von uns noch einen Weg finden möchten, weiterzuspielen."

4.44 Uhr: Lakers und Clippers erhöhen Druck auf Owner

Laut Adrian Wojnarowski sei der Vote der L.A.-Teams nicht als finale Entscheidung zu verstehen. Klar scheint jedoch, dass vor allem LeBrons Statement die NBA-Besitzer vor ihrem Treffen - an dem laut David Aldridge ( The Athletic ) auch die NBPA teilnehmen werde - am Donnerstagmorgen unter Zugzwang setzt.

4.38 Uhr: Lakers und Clippers voten alleine für Saisonabbruch

Wie Shams Charania ( The Athletic ) berichtet, haben die Lakers und Clippers als einzige Teams für einen frühzeitigen Saisonabbruch gestimmt . LeBron James, der mehr Einsatz von Seiten der NBA-Owner forderte, habe das Meeting anschließend frühzeitig verlassen, dicht gefolgt von seinen Mannschaftskollegen und den Clippers. Miamis Udonis Haslem habe sich an den Raum gewandt und die Frage aufgeworfen, wie man eine Saison ohne die beiden Franchises überhaupt fortsetzen könne.

4.01 Uhr: Naomi Osaka sagt Halbfinalspiel ab

Naomi Osaka wird im Halbfinale des WTA-Turniers in New York antreten. "Als eine schwarze Frau habe ich das Gefühl, dass es wichtigere Themen gibt, die sofortige Aufmerksamkeit brauchen", begründet sie ihre Entscheidung via Twitter : "Ich erwarte nicht, dass etwas Drastisches passiert, wenn ich nicht spiele, aber wenn ich in einem mehrheitlich weißen Sport ein Gespräch zum Laufen bringen kann, betrachte ich das als Schritt in die richtige Richtung."

3.45 Uhr: Spieler nehmen Franchise-Besitzer in Verantwortung

Ein zentrales Anliegen der Spieler ist offenbar, einen klaren Aktionsplan zu formulieren, der Wahlen und eine Polizeireform beinhaltet. Laut Chris Mannix von Sports Illustrated möchten sie vor allem die Teambesitzer in die Verantwortung nehmen: "Einige haben das Gefühl, dass die Saison zu Ende ist, wenn die Eigentümer nicht mit etwas aufwarten, das diese wichtigen Themen vorantreibt."

3.40: NBA-Teams unterstützen Proteste der Spieler

Mittlerweile haben die meisten NBA-Teams Statements zum Boykott veröffentlicht, der Tenor ist eindeutig: "Wir unterstützen unsere Spieler. Genug ist genug."

3.31 Uhr: Coaches verlassen Meeting

Fest steht, dass die Spieler alles Weitere ohne ihre Coaches besprechen werden. Laut Zach Lowe von ESPN wurden diese soeben gebeten, den Meetingraum in Orlando zu verlassen.

3.21 Uhr: Playoff-Spiele am Donnerstag und Freitag könnten ausfallen

In der Diskussion um die Fortführung der NBA-Saison scheinen die Spieler aktuell dazu zu tendieren, mindestens die drei kommenden Playoff-Spiele in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ausfallen zu lassen. Eine finale Entscheidung sei laut Woj jedoch noch nicht gefallen.

2.57 Uhr: Auch MLS-Spieler streiken, NHL-Spiele finden statt

Nachdem bereits die Spieler und Spielerinnen der MLB und WNBA es den Milwaukee Bucks gleichgetan haben, kommt es nun auch in der MLS zum Boykott. Nach Informationen von ESPN müssen mehrere Spiele aufgrund des Protests gegen Rassismus verschoben werden. Damit ist die NHL die einzige nordamerikanische Profiliga, in der bisher alle Spiele wie gewohnt stattfinden.

2.45 Uhr: Chris Paul und Doc Rivers adressieren Spieler

Das Meeting ist in vollem Gange. Bisher haben laut Wojnarowski NBPA-Präsident Chris Paul, Vizepräsident Andre Iguadola sowie Kyle Korver und Clippers-Coach Doc Rivers das Wort ergriffen, über Inhalte ist allerdings weiterhin nichts bekannt.

2.30 Uhr: Treffen des Board of Governors geplant

Während es noch keine Neuigkeiten aus dem Spieler-Meeting gibt, berichtet Adrian Wojnarowski ( ESPN ), dass am Donnerstagmorgen (amerikanischer Zeit) das Board of Governors für eine Besprechung der aktuellen Lage zusammenkommen werde.

2.03 Uhr: Michelle Roberts stärkt Spielern den Rücken

Auch NBPA-Direktorin Michelle Roberts zeigt sich solidarisch mit den Protesten der Spieler. "Sie haben einmal mehr gezeigt, dass sie nicht still sein werden" heißt es in ihrem Statement: "Die NBPA steht hinter der Entscheidung der Spieler der Milwaukee Bucks, gegen Ungerechtigkeiten zu protestieren, und unterstützt die gemeinsame Entscheidung, alle heutigen Spiele zu verschieben."

1.57 Uhr: Spieler-Meeting steht kurz bevor

"In Strömen" treffen die Spieler nun im Meetingraum auf dem NBA-Campus ein, wie Jared Greenberg ( NBA-TV) berichtet. Die Besprechung wird in wenigen Minuten beginnen.

1.27 Uhr: Milwaukee Bucks fordern Gerechtigkeit

Dreieinhalb Stunden nach dem geplanten Tip-Off haben die Bucks ihre Kabine verlassen, um ein Statement abzugeben. "Wir fordern Gerechtigkeit für Jacob Blake und dass die beteiligten Officers zur Rechenschaft gezogen werden", sagten George Hill und Sterling Brown, die sich stellvertretend für ihr Team an die Medien wandten. Darüber hinaus appellierten sie an die Gesetzgeber in Wisconsin, "nach Monaten der Inaktivität bedeutsame Maßnahmen zu ergreifen, um die Rechenschaftspflicht der Polizei, Polizeigewalt und eine Reform der Strafjustiz anzugehen." Das gesamte Statement könnt Ihr Euch hier ansehen.

1.10 Uhr: WNBA-Spiele abgesagt

Auch in der WNBA wurden alle heutigen Spiele abgesagt. Nachdem ESPN zunächst berichtet hatte, dass alle Spiele mit Unterbrechungen in Gedenken an Jacob Blake stattfinden würden, versammelten sich Spielerinnen der Mystics, Dream, Lynx, Sun Mercury und Sparks auf dem Spielfeld und knieten aus Solidarität. "Was wir in den vergangenen Monaten und kürzlich beim brutalen Mord an Jacob Blake gesehen haben ist überwältigend", sagte Atlanta-Dream-Center Elizabeth Williams stellvertretend für die Spielerinnen: "Wir haben eine Gelegenheit, ein Licht auf die Probleme zu werfen und Veränderungen zu fordern."

0.40 Uhr: Shaq stellt Abbruch von Spielen in Frage

Bei der TNT -Sendung "Inside the NBA" hat Experte Kenny Smith soeben das Set verlassen , um sich mit den Spielern zu solidarisieren. Shaquille O'Neal wiederum hat geäußert, dass er nicht wisse, welchen Nutzen es haben würde, die Spiele nicht zu bestreiten: "Ich weiß nicht, ob es eine rassistische Person dazu bringt, zu sagen: 'Oh, sie haben die Spiele abgebrochen? Dann bin ich jetzt kein Rassist mehr'", sagte Shaq.

0.31 Uhr: In Kürze Statement der Bucks erwartet

Die Bucks weilen derzeit noch immer in ihrem Locker Room, in den nächsten Minuten wird aber ein Statement der Mannschaft erwartet. Wie Adrian Wojnarowski berichtet, hat das Team soeben von der Kabine aus an einer Telefonkonferenz mit Josh Paul, dem Justizminister von Wisconsin, und Vizegouverneur Mandela Barnes teilgenommen. Die Bucks fordern Gerechtigkeit für den durch sieben Polizeischüsse verletzten Jacob Blake.

0.13 Uhr: Haynes: Viele Spieler für Fortsetzung der Saison

Das Meeting soll zwar erst in knapp zwei Stunden stattfinden, schon jetzt sprechen die Spieler aber miteinander und sind dabei nicht alle der gleichen Meinung. Wie Chris Haynes von Yahoo! Sports berichtet, gibt es einen "beträchtlichen" Anteil von Spielern, die für eine Fortsetzung der Saison sind. Ihre Argumente: Es wurden große Opfer gebracht, um die Fortsetzung in der Bubble zu ermöglichen, und die NBA-Plattform sei bei diesem sozialen Klima eine nützliche Ressource. Ein anonymer Star wird zitiert: "Wir sind jetzt schon hier. Lasst uns zu Ende bringen, was wir angefangen haben."

0.09 Uhr: Auch MLB-Spiel wird boykottiert

Auch in der MLB wird nun bereits eine Partie boykottiert: Die Milwaukee Brewers haben sich ebenso wie die Bucks dazu entschieden, ihre heutige Partie nicht zu bestreiten.

23.51 Uhr: "Die Saison ist in Gefahr"

Bei dem Treffen der NBA-Spieler um 2 Uhr wird offenbar auch über einen generellen Abbruch der Saison gesprochen werden. Chris Mannix ( Sports Illustrated) zitiert einen NBA-Veteranen, der dabei sein wird: "Die Saison ist in Gefahr."

Adrian Wojnarowski ( ESPN ) ergänzt dazu: Die Teams diskutieren bereits darüber, auch die morgigen Spiele allesamt zu boykottieren. Die Situation sei sehr emotional und angespannt.

23.46 Uhr: NBA-Spieler beraten über weitere Schritte

Die Milwaukee Bucks haben Spiel 5 der Serie gegen die Orlando Magic boykottiert und damit ein historisches Zeichen gesetzt. Die NBA hat die Mittwochsspiele mittlerweile alle verschoben, über die Termine gibt es aber noch keine Klarheit. Denn: Um 2 Uhr deutscher Zeit werden die NBA-Spieler laut Informationen von ESPN in einem Meeting darüber entscheiden, wie weiter vorzugehen ist.

Womöglich könnte die Saison sogar abgebrochen werden, laut Informationen von Chris Mannix haben unter anderem die Raptors schon darüber diskutiert, die Bubble in Orlando geschlossen zu verlassen.

Die folgenden Spiele sind bisher verschoben worden: