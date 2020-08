Facebook

Wer zeigt / überträgt die Tour de France 2020 im TV und Livestream?

Die Tour de France wird in Deutschland sowohl von der ARD als auch von Eurosport übertragen.

Beide Sender bieten neben der klassischen TV-Übertragung auch einen Livestream an. Der Eurosport -Livestream ist allerdings kostenpflichtig (6,99 Euro im Monat).

Alle DAZN -Kunden können sich auch freuen. Dank einer Kooperation mit Eurosport könnt Ihr auf DAZN auf dem Eurosport-Kanal die Tour de France sehen! Mit der Kooperation könnt Ihr zudem auf DAZN die Olympischen Spiele, die Australian Open, French Open und US Open im Tennis verfolgen.

Auf DAZN seht Ihr zudem Partien der Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga, Ligue 1 und weiterer Wettbewerbe sehen. Neben diesem zahlreichen Fußball-Angebot gibt es auf DAZN noch Basketball, American Football, Boxen, Motorsport, UFC-Kämpfe, Darts und noch vieles mehr.

Das DAZN -Abo kostet pro Monat 11,99 Euro oder im Jahr 119,99 Euro. Bei beiden Varianten gibt es einen kostenlosen Probemonat dazu.

Tour de France: Vorschau

Die Tour de France findet vom 29. August bis 20. September statt. In diesem Jahr startet die Rundfahrt in Nizza. Wie in jedem Jahr wird die Tour de France in der französischen Hauptstadt Paris zu Ende gehen.

Alle weiteren Infos zu den Favoriten und der Frage, ob Zuschauer bei der Rundfahrt zugelassen sind, gibt es in dieser Vorschau .

Tour de France: Alle Etappen im Überblick

Bereits am zweiten Tag geht es für die Fahrer in die Berge. Während der Tour wird es zudem nur ein Einzelzeitfahren über 36,2 Kilometer geben.