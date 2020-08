NBA - Luka Doncic erbost nach Tritt von Marcus Morris

Facebook

Für Missstimmung im Lager der Mavs sorgte zudem eine Szene im dritten Viertel, als Marcus Morris nach einem Clippers-Korb auf Doncic zurannte, um ihn direkt nach dem Inbounds-Pass Full-Court zu verteidigen, dem Slowenen dabei jedoch auf seinen lädierten linken Knöchel stieg.

"Ich hoffe nicht", antwortete Doncic auf die Frage eines Journalisten, ob dies womöglich Absicht gewesen sein könnte. Besonders gut zu sprechen war der 21-Jährige auf Morris, der in den meisten Situationen Doncic verteidigt, aber so oder so nicht. "Ich will nicht mit ihm reden. Er sagt zu mir eine Menge schlimmer Dinge während des Spiels. Ich hoffe einfach, dass es keine Absicht war. Wenn es absichtlich war, dann ist das ziemlich schlimm."

Morris selbst äußerte sich anschließend via Twitter und wies etwaige Anschuldigungen energisch zurück: "Ich spiele dieses Spiel mit einem gewissen Level des Respekts gegenüber mir und anderen. Zu denken, ich würde versuchen, jemanden zu verletzen, ist verrückt."

