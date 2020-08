2. Liga: Wann findet der 1. Spieltag der neuen Saison statt?

Nach der turbulenten Corona-Saison steht in der 2. Liga bald die neue Saison an. Wir zeigen Euch, wann der 1. Spieltag in zweithöchsten deutschen Spielklasse stattfindet.

2. Liga: Wann findet der 1. Spieltag statt?

Die neue Saison der 2. Bundesliga beginnt gleichzeitig mit der höchsten deutschen Spielklasse am 18. September. Im Juni 2020 hatte der DFB angesichts der Corona-Pandemie einen neuen Spielplan entworfen, welcher am 7. August erschien.

Die 2. Liga pausiert in diesem Jahr schon nach dem 13. Spieltag und überwintert bis zum ersten Januarwochenende, der 34. Spieltag fällt auf den 23. Mai 2021. Die Bundesliga beendet Ihre Saison einen Tag später am 24. Mai 2021.

2. Liga: Die Eröffnungspartien

In diesem Jahr dürfen zu Beginn der Saison gleich vier Teams in den Spielbetrieb starten. Den Anfang am Freitag, 18. September, macht der Hamburger SV im Spiel gegen Bundesligaabsteiger Fortuna Düsseldorf. In Regensburg kommt am ersten Spieltag direkt zum Bayern-Derby zwischen dem SSV Jahn und den Clubbern aus Nürnberg.

Am Samstag sind dann Hannover, Sandhausen und die Kickers aus Würzburg gefragt. Diese Partien starten um 13.30 Uhr.

Die Termine in der 2. Liga sind alle unter Vorbehalt ausgeschrieben, da es immer noch möglich ist, dass die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung des deutschen Fußballs macht. Ob und wann Fans wieder in die Stadien strömen dürfen, ist zurzeit auch nicht klar.

2. Liga: Der 1. Spieltag live im TV, Livestream und Liveticker

Wie in der vergangenen Saison hält der Pay-TV Sender Sky die Exklusivrechte an der Übertragung der 2. Bundesliga. Es wird demzufolge keine 2. Liga Partien im Free-TV zu sehen geben.

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff könnt Ihr die Zusammenfassung beim Streamingdienst DAZN sehen. DAZN versorgt Euch aber nicht nur damit. Ihr beim Streamingdienst unter anderem 40 Bundesliga-Spiele pro Saison, 100 Partien der Champions League sowie alle Spiele der LaLiga, Ligue 1, Serie A und Europa League sehen.

SPOX bietet Euch jedoch die Möglichkeit, die Begegnungen im Liveticker hautnah mitzuverfolgen, bei denen Ihr keine wichtige Szene des Spiels verpasst.

2. Bundesliga: Die Begegnungen am 1. Spieltag