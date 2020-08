SK Rapid - Lok Zagreb heute live: Champions League Qualifikation im Free-TV und Livestream sehen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA

Rapid nimmt am heutigen Mittwoch auswärts gegen Lok Zagreb Anlauf zur dritten Teilnahme an der Champions League. Sollten die Hütteldorfer in der zweiten Qualifikationsrunde gegen den kroatischen Vizemeister gewinnen, müssten sie noch zwei weitere K.o.-Duelle überstehen, um es wie in den Saisonen 1996/97 und 2005/06 in die Königsklasse zu schaffen.

Bei dem Duell mit den Grün-Weißen handelt es sich laut Ex-Austrianer Petar Gluhakovic um "das wichtigste Spiel der Clubgeschichte. Wir können nur gewinnen." Sein Verein steht als kroatischer Vizemeister - dieses Kunststück gelang Lok auch 2012/13 - erstmals in der Champions-League-Qualifikation und hofft nun auf den großen Wurf. "Auch wenn es zuletzt Probleme gab, ist jeder voll bei der Sache. Wir werden alles geben, es wird sicher kein Freilos für Rapid", betonte Gluhakovic.

CL-Quali: SK Rapid gegen Lok Zagreb im TV und Livestream

Die Rechte an der CL-Quali des SK Rapid sicherte sich der ORF, der die Partie live auf ORF1 übertragen wird. Die Vorberichte starten um 18.45 Uhr, 15 Minuten später ist Anpfiff. Durch den Nachmittag führen Kristina Inhof, Herbert Prohaska und Helge Payer, sowie Kommentator Thomas König.

Zudem ist die Partie wie üblich auch in der TVthek des ORF via Livestream mitzuverfolgen.

Lokomotiva Zagreb - Rapid Wien: Mögliche Aufstellungen

Lok Zagreb: Hendija - Osmankovic, Kolinger, Markovic - Gluhakovic, Halilovic, Sammir, Petrak, Celikovic - Cuze, Tuci

Ersatz: Lukic - Hujber, Orec, Assane, Kallaku, Vojkovic, Budimir, Simic

Fraglich: Karacic, Mersinaj, Kovacic, Cokaj, Majic (alle nach überstandener Corona-Infektion), Djira (Muskelverletzung)

Rapid: Strebinger - Stojkovic, Hofmann, Greiml, Ullmann - Petrovic, D. Ljubicic - Murg, Fountas, Arase - Kara

Ersatz: Hedl - Sonnleitner, Schick, Grahovac, Knasmüllner, Demir, Kitagawa

Es fehlen: Schobesberger (rekonvaleszent), Barac (im Aufbautraining)

2. Runde im Platzierungsweg der CL-Quali: Die Partien im Überblick

Heim Auswärts AZ Alkmaar Viktoria Plzn PAOK Besiktas Lok Zagreb Rapid Wien

Champions League Qualifikation: Diese Gegner warten auf Rapid

Sollte Rapid das Weiterkommen in der 2. Qualirunde gegen Lok Zagreb schaffen, warten in der dritten Runde größere Kaliber. Möglich wäre dann ein Aufeinandertreffen mit Benfica Lissabon, Dynamo Kiew, KAA Gent oder - falls Besiktas Istanbul in der zweiten Runde ausscheidet - FK Krasnodar.

Österreich im Europacup 2020/21: Salzburg, Rapid, WAC, LASK, Hartberg

Die österreichische Bundesliga ist in der aktuellen Saison mit fünf Klubs vertreten. Neben Rapid, die sich in der Quali der Champions League gegen zwei Gegner durchsetzen müssen, hat auch Meister Salzburg eine gute Chance auf die Gruppenphase.