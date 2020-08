Lionel Messi vor Abschied beim FC Barcelona: Das hat es mit der Klausel in seinem Vertrag auf sich

Am Dienstag hat Lionel Messi dem FC Barcelona per Fax mitgeteilt, dass er den Verein im Sommer verlassen und von seiner Ausstiegsklausel im Vertrag Gebrauch machen möchte. Doch was hat es mit dieser Klausel auf sich und ist ein ablösefreier Wechsel in dieser Transferperiode möglich? Wir erklären es Euch.