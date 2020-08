2. Liga, Spielplan: Wann beginnt die 2. Bundesliga? 1. Spieltag - Saisoneröffnung

Facebook

© imago images / Sven Simon

2. Bundesliga, 1. Spieltag: Datum und Uhrzeit des Saisonauftakts

Die 2. Bundesliga startet, genau wie die 1. Bundesliga, am 18. September in die neue Saison. Dabei beginnt die Zweitligasaison aber zwei Stunden vorher um 18.30 Uhr mit den Partien des HSV gegen Fortuna Düsseldorf und des SSV Jahn Regensburg gegen den 1. FC Nürnberg.

2. Bundesliga: So seht Ihr den 1. Spieltag im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt in dieser Saison alle Spiele der 2. Bundesliga. Somit ist das deutsche Unterhaus nur im Bezahlfernsehen zu sehen.

Allerdings müsst Ihr das Geschehen nicht zwingend am TV schauen: Der Sender zeigt die 2. Bundesliga auch im Livestream. Sky -Kunden können darauf via Sky Go zugreifen, Nicht-Kunden haben via Sky Ticket die Möglichkeit einen Tagespass für die Spiele zu erwerben.

2. Bundesliga: Schafft der HSV im dritten Anlauf den Aufstieg?

Lange Zeit war der HSV in der Bundesliga unabsteigbar, nun fühlt es sich so an, als könnte der Traditionsklub nicht mehr aufsteigen. Zwei Saisons in Folge gaben die Hanseaten auf der Zielgeraden der Saison noch einen Platz unter den Top 3 der Liga an die Konkurrenz ab. Letzte Saison war vor allem die Last-Minute-Niederlage am vorletzten Spieltag gegen den direkten Konkurrenten Heidenheim bezeichnend.

Mit neuem Personal soll nun der Aufstieg gelingen: Cheftrainer Dieter Hecking nahm nach der Saison 2019/20 seinen Hut, Daniel Thioune leitet mittlerweile die Geschicke bei den Rothosen. Zudem verstärken Knipser Simon Terodde und Klaus Gjasula den HSV. Letzter kommt mit der Empfehlung von 17 Gelben Karten in der letzten Saison im Trikot des SC Paderborn - Bundesligarekord.

Dabei muss der HSV schon am 1. Spieltag gegen einen direkten Konkurrenten ran: Fortuna Düsseldorf ist im Volksparkstadion zu Gast. Nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga in der Vorsaison wollen die Düsseldorfer den direkten Wiederaufstieg schaffen.

2. Bundesliga: Die Begegnungen am 1. Spieltag