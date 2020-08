NBA-News: Clippers-Forward Montrezl Harrell zurück in der Bubble in Disney World

Montrezl Harrell ist in der NBA-Bubble in Disney World eingetroffen. Der Forward der L.A. Clippers hat in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Video auf seinem Instagram-Kanal gepostet, das den Blick aus seinem Hotelzimmer in Disney World zeigt.

© imago images / ZUMA Wire

Der 26-Jährige schrieb zudem auf seinem Twitter-Kanal "I'm back!", um seine Rückkehr nach Disney World zu verkünden. Am 17. Juli hatte er die Bubble verlassen, wenig später war bekanntgeworden, dass seine Großmutter vor kurzem verstorben ist.

Harrell wird sich für mindestens vier Tage in Quarantäne begeben müssen, für die Clippers stehen noch zwei Seeding Games auf dem Programm, bevor am 17. August die Playoffs beginnen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag trifft L.A. auf die Denver Nuggets, in der Nacht von Freitag auf Samstag geht es gegen die Oklahoma City Thunder.

Nach der 120:129-Niederlage gegen die Brooklyn Nets in der Nacht auf Montag, sagte Head Coach Doc Rivers angesprochen auf die Möglichkeit einer Rückkehr von Harrell für das letzte Spiel gegen OKC: "Wir hoffen es. Das ist alles, was ich sagen kann."

Harrell ist einer der drei Finalisten auf den Sixth Man of the Year Award , in der bisherigen Saison 2019/20 legte er 18,6 Punkte und 7,1 Rebounds bei 58 Prozent aus dem Feld auf. "Ich denke, er wird das Team besser machen", freute sich auch Superstar Kawhi Leonard auf die anstehende Rückkehr des Forwards.