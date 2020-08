SK Rapid Wien trifft in Champions-League-Qualifikation auf NK Lokomotiv Zagreb

Der SK Rapid Wien trifft in der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League auf NK Lokomotiv Zagreb. Der kroatische Klub ist in der vergangenen Saison überraschend Vize-Meister geworden.

Verliert Rapid beim kroatischen Vizemeister, geht es in der Europa-League-Qualifikation weiter. Bei einem Sieg hätten die Hütteldorfer dagegen zumindest bereits die Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase sicher. Für die dritte Teilnahme an einer Champions-League-Gruppenphase nach 1996/97 und 2005/06 müsste Rapid drei Runden überstehen.

Die Hütteldorfer haben sich bereits auf das Spiel vorbereitet, so wurde zu "allen Gegnern schon Infos gesammelt". Der niederländische Vizemeister AZ Alkmaar, sowie Schwab-Klub PAOK wären die anderen Lose gewesen.

Erstere wären möglicherweise das schwerste Los gewesen- immerhin beendete Alkmaar die abgelaufene Eredivisie-Saison punktgleich mit Liga-Krösus Ajax Amsterdam - doch die Qualität in Griechenland ist hoch. "Wir haben 30 Mann im Kader, viel Routine, allein 20 Legionäre - genau diese sportliche Herausforderung habe ich gesucht. Hier hat man als Fußballer einen anderen Stellenwert, das lassen sie dich auch spüren", betonte Schwab nach seiner Ankunft.

Nun geht es gegen das Überraschungsteam aus Zagreb. Vor dem Abstieg in die vierte Liga im Jahr 2006 wurde Lokomotiva zum Kooperationsteam für Dinamo Zagreb. Danach begann eine sagenhafte Erfolgsgeschichte als man dreimal in Folge aufstieg und sich schließlich in der HNL wiederfand. Gezwungenermaßen musste man daraufhin die Zusammenarbeit mit Dinamo Zagreb wieder beenden. Seitdem schafften der Verein drei Europcup-Qualifikationen. Mit Petar Gluhakovic seht auch ein Akteur mit Österreich-Vergangenheit im Kader.