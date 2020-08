BVB, News und Gerüchte: Deadline für Sancho-Transfer endet am Montag

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images / Poolfoto

BVB: Deadline für Sancho-Transfer endet am Montag

Die von Borussia Dortmund gesetzte Deadline für einen Transfer von Jadon Sancho läuft am Montag ab. Der BVB reist nämlich am heutigen 10. August ins Trainingslager nach Bad Ragaz. Die BVB-Bosse hatten zuvor klar gemacht, dass zu diesem Zeitpunkt eine Einigung erzielt werden müsse.

Nach Angaben des kicker hat Manchester United aber auch am Sonntagabend kein Angebot über die geforderten 120 Millionen Euro beim BVB hinterlegt. Damit würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass der Engländer auch in der kommenden Saison für die Schwarz-Gelben auf dem Platz steht.

Sportdirektor Michael Zorc wird zur Personalie Sancho am Montag Stellung beziehen. Ein Aufschluss über die Zukunft des 20-Jährigen dürfte zudem die Passagierliste der Reise in die Schweiz geben.

Allerdings hat ein in den sozialen Netzwerken aufgetauchtes Video die Spekulationen über einen Wechsel von Jadon Sancho zu United angeheizt. Die Bilder zeigen Sancho bei einer Gartenparty am Samstagabend - offenbar in England. Hier geht es zur ausführlichen News.

© getty

BVB: Zwei Testspiele in Bad Ragaz

Borussia Dortmund wird sich eine Woche lang in Bad Ragaz auf die neue Saison vorbereiten. Vom 10. Bis 17. August bezieht der Verein Quartier in der Schweiz.

Dabei stehen zwei Testspiele für das Team von Trainer Lucien Favre auf dem Programm. Zunächst trifft man am Mittwoch auf den SCR Altach, ehe man am Sonntag gegen Austria Wien testet.

Nicht mit dabei sein werden die verletzten Marcel Schmelzer und Marco Reus.

BVB: Die Testspiele in diesem Sommer

Datum Uhrzeit Gegner 12. August 17 Uhr SCR Altach 16. August 16 Uhr FK Austria Wien 22. August 15.30 Uhr MSV Duisburg (2x 30 Minuten) 22. August 16.45 Uhr Feyenoord (2x 30 Minuten) 28. August TBA SC Paderborn 28. August TBA VfL Bochum

BVB: Talente-Trainer Addo lobt Moukoko

Otto Addo hat seinen Schützling Youssoufa Moukoko gelobt, die Erwartungshaltung aber gleichzeitig wieder gebremst. Der Talente-Trainer des BVB stellte dabei die Professionalität des 15-Jährigen heraus.

"Ich habe selten einen Spieler gesehen, der so an den kleinen Schwächen, die er noch hat, arbeitet, der so diszipliniert, motiviert und professionell ist", sagte Addo dem kicker . Der ehemalige BVB-Profi betreut die größten Talente in der Jugend der Dortmunder mit Individual-Training und videografischen Schulungen.

Addo betonte jedoch, dass es noch schwer abzuschätzen sei, "wie Youssoufa sich gegen erwachsene Spieler auf höchstem Niveau durchsetzen kann."