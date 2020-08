Formel 1 - Jubiläums-GP in Silverstone heute im Liveticker

Der Jubiläums-Grand-Prix zum 70-jährigen Bestehen der Formel 1 steht heute in Silverstone an. Siegt Mercedes erneut? Kann Hülkenberg auch im Rennen den dritten Platz sichern? Was kann Vettel aus seinem Ferrari rausholen? Das komplette Rennen könnt Ihr hier im Liveticker mitverfolgen.

© imago images / HochZwei

Formel 1: Jubiläums-GP von Silverstone heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Natürlich bestimmen die Reifen in besonderem Maße die Strategie. Rechnerisch bedeuten zwei Stopps laut Pirelli die optimale Lösung. Doch der Umgang mit den Gummis ist von Auto zu Auto, von Fahrer zu Fahrer unterschiedlich. Unter Umständen zahlen sich sogar drei Stopps aus, was wir am vergangenen Wochenende gar nicht erlebten. Doch frische Gummis bringen pro Runde locker mehrere Sekunden, da gilt es abzuwägen.

Vor Beginn: Das heißt, die härteste Mischung überhaupt (C1) steht heute nicht zur Verfügung. Dafür ist der Medium (C2) vom vergangenen Sonntag der härteste heute verfügbare Gummi (weiß). Zugleich bedeutet das, die weichsten Pneus (C4) sind hinsichtlich der Haltbarkeit im Rennen eigentlich gar nicht zu gebrauchen. Ihnen werden maximal fünf Runden gegeben, dann erfolgt ein massiver Einbruch.

Vor Beginn: Nach den Reifenproblemen der Vorwoche empfiehlt Pirelli an diesem Wochenende einen erhöhten Mindestdruck - vorn um 2 PSI, hinten um 1 PSI nach oben. Zudem, aber das war bereits zuvor vereinbart, ändern sich die verfügbaren Reifenmischungen. Statt C1 bis C3 geht es diesmal mit C2 bis C4 eine Spur weicher zu.

Vor Beginn: Rekordsieger ist Lewis Hamilton, der sein Heimspiel vor einer Woche bereits zum siebten Mal gewann. Aus dem aktuellen Fahrerfeld triumphierten auch schon Kimi Räikkönen (2007) und Sebastian Vettel (2009, 2018). Beide werden heute nicht in der Lage, ganz nach vorn zu fahren - Hamilton dagegen schon.

Vor Beginn: Nach Spielberg zum Auftakt kommt jetzt auch Silverstone in den Genuss, die Königsklasse des Motorsports an zwei Wochenenden in Folge zu Gast zu haben. Auf dem traditionsreichen Gelände eines einstigen Militärflugplatzes in der Grafschaft Northamptonshire wird aus Anlass des 70-jährigen Bestehens der Formel 1 der Jubiläums-Grand-Prix ausgetragen

Vor Beginn: Auch im fünften Rennen der Saison steht ein Mercedes-Fahrer auf der Pole-Position. Heute ist es der Finne Valtteri Bottas, der seinen Konkurrenten im Qualifying davonfuhr. Von Platz zwei aus startet sein Teamkollege Lewis Hamilton. Für Sebastian Vettel geht die Saison ernüchternd weiter wie bisher. Er startet aus der sechsten Startreihe von Platz elf. Nico Hülkenberg hingegen ist starker Dritter.

Vor Beginn: Das Rennen startet um 15.10 Uhr. Es werden 52 Runden zu je 5,901 Kilometern gefahren. Somit beträgt die insgesamt gefahrene Strecke 306,198 km. Der Silverstone Circuit besteht aus zehn Rechts- und acht Linkskurven.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker vom Jubiläums-Grand Prix von Silverstone/Großbritannien am heutigen Sonntag.

Formel 1: Das Jubiläums-GP von Silverstone heute live im TV und Livestream

Die Übertragung im Free-TV übernimmt wie üblich der private Sender RTL . Um 14 Uhr startet der Countdown zum Rennen. Zusätzlich kann im Livestream von TVNow das Rennen mitverfolgt werden.

Für das Pay-TV-Angebot ist Sky zuständig. Auch hier beginnen die Vorberichte um 14 Uhr. Übertragen wird das heutige Event auf dem Sender Sky Sport UHD . Der Livestream von Sky ist mit entweder mit einem SkyGo -Abo oder mit einem SkyTicket abrufbar.

Ebenso bietet die Formel 1 selbst auf ihrem kostenpflichtigen Streamingdienst F1TV den Grand Prix an.

Formel 1 - Jubiläums-GP von Silverstone: Die Startaufstellung