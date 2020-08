Dennis Schröder unter den Award-Finalisten der NBA - Antetokounmpo Favorit auf MVP-Auszeichnung

Dennis Schröder könnte erstmals in seiner NBA-Karriere einen Award gewinnen. Bei den am Samstag veröffentlichten Finalisten für die NBA-Awards ist der Braunschweiger mit dabei.

© imago images / Icon SMI

Schröder gehört zu den drei Finalisten für den Award des Sixth Man of the Year, also des besten Bankspielers. Der 26-Jährige in Diensten der OKC Thunder hatte seine bisher stärkste NBA-Saison gespielt und pro Partie 18,9 Punkte sowie 4 Assists im Schnitt aufgelegt.

Mit ihm konkurrieren Montrezl Harrell und Lou Williams (beide L.A. Clippers), der den Award bereits dreimal gewinnen konnte. Schröder weilt derzeit nicht bei seinem Team in der Bubble Disney World, allerdings werden die dortigen Spiele für die Awards ohnehin nicht berücksichtigt. Die Wähler gaben ihre Stimmen bereits vor dem Restart ab.

Die Gewinner werden im Lauf der Playoffs sukzessive bekannt gegeben. Beim wichtigsten Award, dem MVP, sind Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), LeBron James (Los Angeles Lakers) und James Harden (Houston Rockets) nominiert; Vorjahressieger Antetokounmpo gilt allerdings als Topfavorit. Alle drei Finalisten haben den Award bereits gewonnen, James sogar schon viermal.

