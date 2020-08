Juventus: Douglas Costa, Emre Can und Mario Mandzukic liken Post zur Sarri-Entlassung

Costa hat auf die Entlassung von Juventus-Trainer Sarri mit einem "Like" reagiert. Auch den Ex-Spielern Can und Mandzukic gefällt die Entscheidung.

© imago images

Douglas Costa hat die offizielle Bestätigung von Juventus Turin, dass Maurizio Sarri am Nachmittag von seinen Aufgaben als Trainer entbunden wurde, auf Instagram mit "Gefällt mir" markiert.

Auch ehemalige Juventus-Spieler wie Emre Can (Borussia Dortmund) und Mario Mandzukic (zuletzt Al Duhail in Katar) haben den Beitrag ihres Ex-Vereins geliket. Can war von Sarri vor rund einem Jahr nicht in das CL-Aufgebot von Juventus berufen worden und hatte in der Hinrunde kaum gespielt. Im Winter verließ er Juve daher, ebenso wie Mandzukic.

Juventus gibt nur einen Tag nach CL-Aus die Trennung von Sarri bekannt

In der Champions League musste Juventus schon am Freitag im Achtelfinale gegen Olympique Lyon die Segel streichen. Am Samstagnachmittag hatte der italienische Rekordmeister schließlich die Trennung von Sarri bekanntgegeben.

Dieser war erst vor einem Jahr vom FC Chelsea gekommen. Zwar gewann der 61-Jährige mit Juventus den neuen Meistertitel in Folge, die Leistungen des Teams waren aber dennoch umstritten. Wer Sarri in Turin beerben wird, ist bislang offen.