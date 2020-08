Champions League: FC Bayern gegen FC Chelsea heute im Liveticker

Facebook

© imago images / MIS

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern gegen FC Chelsea im Liveticker: 1:0

Tore: 1:0 Lewandowski (10., Elfmeter)

12. : Die Bayern sezieren die durchaus wacklige Chelsea-Defensive damit bereits in der Anfangsphase, die Gäste bräuchten nun vier Treffer für ein Comeback. Danach sieht es heute eher nicht aus, zumindest wenn die Blues so weiter spielen.

10. : Tooooor! FC BAYERN MÜNCHEN - FC Chelsea 1:0! Lewandowski bleibt eiskalt, schlenzt halbhoch neben dem rechten Pfosten ein und erzielt seinen zwölften Treffer in der laufenden Spielzeit. Caballero hat die Ecke, ist aber chancenlos.

8. : Nun doch Elfmeter! Massimiliano Irrati meldet sich aus dem Königsklassen-Keller und korrigiert die Abseits-Entscheidung, dank der sagenumwobenen kalibrierten Linie darf Lewandowski nun doch zum Punkt schreiten.

7. : Strafstoß für die Bayern - zumindest für eine Sekunde! Nach einem exzellenten Steckpass aus dem Zentrum von Gnabry holzt der herauseilende Caballero Lewandowski am Elfmeterpunkt um. Hategan zeigt zunächst auf den Punkt, entscheidet sich dann aber für Abseits. Der Video-Assistent greift ein ...

5. : Davies setzt sich zum ersten Mal gegen den etwas fußlahmen Emerson an der linken Strafraumkante durch, die Hereingabe des Kanadiers landet aber am langen Pfosten bei Christensen. Der Ex-Gladbacher kann die Gefahr mit einem langen Befreiungsschlag bannen.

3. : Die Bayern kommen zum ersten Abschluss! Nach einem Eckball von der rechten Seite prallt das Kunstleder vor die Füße von Alaba, der vor dem Strafraum viel Platz zum Schießen hat. Der Österreicher probiert es wuchtig aus 25 Metern zentraler Position, sein Schuss hoppelt aber knapp links am Kasten von Caballero vorbei.

1. : Los geht's, der Ball rollt!

FC Bayern gegen FC Chelsea im Liveticker

Vor Beginn : Beide Mannschaften versammeln sich am Mittelkreis noch zu einer Schweigeminute für die Opfer der Corona-Pandemie, in wenigen Augenblicken kann es losgehen.

Vor Beginn : Schiedsrichter der Partie ist der Rumöne Ovidiu Alin Hategan, siene Assistenten hören auf die Namen Octavian Sovre und Sebastian Eugen Gheorge. Vierter Offizieller ist Radu Marian Petrescu. Für den 40-jährigen Hategan ist es der vierte Champions-League-Einsatz in dieser Saison, er pfiff bereits das 1:0 des FC Chelsea bei Ajax.

Vor Beginn : Der mögliche Gegner der Bayern oder der Blues wird heute übrigens parallel ausgespielt. Im Camp Nou treffen der FC Barcelona und der SSC Neapel aufeinander, ab dem Viertelfinale geht es dann in einzelnen K.o.-Spielen weiter. DIe Viertelfinals starten am kommenden Mittwoch, die heutigen beiden Sieger komplettieren dann das Starterfeld für Lissabon.

Vor Beginn : Allerdings befindet sich beide Mannschaften in einem vollkommen unterschiedlichen Fitnesszustand: Während der FC Chelsea erst vor Wochenfrist mit 1:2 das FA-Cup-Finale gegen den FC Arsenal verlor, absolvierten die Münchner ihr letztes Pflichtspiel am 4. Juli im DFB-Pokal-Finale gegen Bayer Leverkusen (4:2). Die gute Ausgangslage könnte den Münchnern helfen, vor den kommenden Aufgaben nochmal richtig in Form zu kommen.

Vor Beginn : Mit 0:3 gingen die Blues vor rund vier Monaten an der heiischen Stamford Bridge unter, bevor die Corona-Krise auch die Königsklasse vorzeitig lahmlegte. Chelsea kam erst nach dem Restart so richtig in Form und sicherte sich noch die Champions-League-Qualifikation in England. Die Bayern allerdings lieferten im Gegenzug eine niederlagenfreie Rückrunde ab und zählen beim Finalturnier in Lissabon zu den heißen Titelkandidaten. Ein Weiterkommen heute sollte eigentlich nur Formsache sein.

Vor Beginn : Frank Lampard dagegen scheint heute nicht mehr wirklich an die Chance eines Comebacks zu glauben, zumindest schickt der ehemalige Chelsea-Spieler nicht seine Top-Formation auf den Rasen. Akteure wie Barkley oder Hudson-Odoi waren zuletzt nur Einwechselspieler, allerdings muss der Engländer heute auch auf die gesperrten Marcos Alonso und Jorginho verzichten.

Vor Beginn : Keine großen Überraschungen bei den Münchnern, die als achtfacher Serien-Meister in das Duell in der Allianz-Arena gehen. Lediglich die Nominierung des in den letzten Wochen in Wechselgerüchte verstrickten Thiago überrascht ein wenig, vielleicht arbeiten die Verantwortlichen an der Säbener Straße beim Spanier mit brasilianischen Wurzeln ja auf eine Kehrtwende hin.

Die Aufstellungen des FC Bayern und des FC Chelsea

FC Bayern : Neuer - Kimmich, J. Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago - Gnabry, T. Müller, Perisic- Lewandowski

: Neuer - Kimmich, J. Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago - Gnabry, T. Müller, Perisic- Lewandowski FC Chelsea : Caballero - James, Zouma, Christensen, Emerson - Kante, Kovacic - Barkley, Mount - Hudson-Odoi, Abraham

FC Bayern gegen FC Chelsea im Liveticker

Vor Beginn : Antonio Rüdiger hat sich zum Spiel geäußert: "Es wird ein schwieriges Spiel, aber wir müssen da rausgehen und es uns selbst beweisen. Wir werden alles geben müssen, um das noch zu drehen."

Vor Beginn : Zur Einstimmung auf das Spiel könnt Ihr Euch unsere Multimedia-Story über Joshua Kimmich zu Gemüte führen: Ins Zentrum genervt

Vor Beginn : Die Ausgangslage vor dem Rückspiel spricht klar für den FC Bayern. Die Münchener gewannen das Hinspiel in London klar und deutlich mit 3:0.

Vor Beginn : Anstoß ist heute um 21 Uhr, gespielt wird in der Allianz Arena in München.

Vor Beginn : Herzlich willkommen zum Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern gegen den FC Chelsea.

FC Bayern gegen FC Chelsea heute live im TV und Livestream

Livebilder der Partie gibt es heute bei Sky . Der Pay-TV-Sender lässt Euch die Wahl zwischen dem Einzelspiel und der Konferenz.

Einen Livestream bekommt Ihr dementsprechend via SkyGo (im TV-Abo enthalten und per App abrufbar) oder mit einem Sky Ticket (monatlich kündbar).

Das Parallelspiel zwischen dem FC Barcelona und dem SSC Neapel hingegen läuft live und exklusiv bei DAZN .

Champions League: Wann findet das Viertelfinale statt?