SK Sturm Graz kurz vor Transfer von Andreas Kuen

Der SK Sturm Graz könnte bald seinen vierten Neuzugang präsentieren. So soll laut der Kleinen Zeitung Flügelspieler Andreas Gruen kurz vor einer Unterschrift bei den Steirern stehen.

Nach Jon Gorenc-Stankovic, Gregory Wüthrich und Sandro Ingolitsch könnte nun bald der erste offensivere Transfer der Grazer folgen. Wie das Blatt berichtet, soll sich Andreas Kuen, zuletzt beim SV Mattersburg unter Vertrag, in Graz aufhalten und in Bälde zum Trainingslager in Bad Waltersdorf dazustoßen. Eine Vertragsunterschrift scheint daher nur mehr reine Formsache.

Kuen musste bei seinen vorherigen Stationen bei Wacker Innsbruck und SK Rapid Wien immer wieder mit Verletzungen kämpfen, unter anderem vier am Kreuzband. Zuletzt brach er sich im Spiel gegen WSG Tirol das Schlüsselbein. Dennoch konnte sich der 25-Jährige in dieser Saison beim SVM stabilisieren und lieferte in 28 Partien vier Treffer sowie starke zehn Assists.