FC Bayern, News und Gerüchte - Lothar Matthäus adelt Robert Lewandowski: Aktuell "bester Spieler der Welt"

© imago images / Laci Perenyi

Matthäus: Lewandowski aktuell "bester Spieler der Welt"

Ex-Bayern-Spieler Lothar Matthäus hat im Interview mit der Münchner Abendzeitung von der aktuellen Form von Robert Lewandowski geschwärmt. So sei der Pole aktuell nicht nur "der beste Stürmer der Welt, sondern der beste Spieler überhaupt. Über ihn muss man ohnehin nichts mehr sagen, er zeigt fantastische Leistungen."

Für Matthäus ist der FC Bayern daher auch der große Anwärter auf den Champions-League-Titel: "Wenn sie die Spielfreude aus den vergangenen Monaten zeigen, dieses Miteinander und diese Einstellung, dann können sie sich nur selbst im Weg stehen. Ich habe mir die Partien in den europäischen Ligen zuletzt angeschaut und muss sagen, dass kein Team nach der Corona-Pause so überzeugend gespielt hat wie der FC Bayern. Der FC Barcelona etwa, der im Viertelfinale ja Gegner der Münchner sein könnte, ist sehr enttäuschend aufgetreten. Deshalb ist Bayern Favorit Nummer eins auf den Titel."

Dass der FCB wegen der mehrwöchigen Pause einen Nachteil haben könnte, glaubt Matthäus nicht: "Der zweiwöchige Urlaub nach der Bundesliga und dem Pokalfinale hat den Spielern gutgetan, um noch mal Kräfte zu tanken."

Robert Lewandowski: Leistungsdaten 19/20

Wettbewerb Spiele Tore Assists 31 34 4 6 11 2 5 6 - 1 - - 43 51 6

FCB: Auch Singh per Leihe nach Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat erneut beim FC Bayern zugeschlagen und nach Christian Früchtl auch Sarpreet Singh für eine Saison ausgeliehen. Der neue Sportvorstand Dieter Hecking beschreibt Singh in einer Pressemitteilung als "Top-Talent" und "herausragenden Spieler" bei Bayern II.

"Die Ideen von Dieter Hecking und Robert Klauß haben mich sofort überzeugt", wird der 21-Jährige auf der Vereinshomepage zitiert. "Ich möchte den nächsten Schritt machen und meinen Teil dazu beitragen, dass dieser Klub eine erfolgreiche Saison spielt. Jetzt freue ich mich auf das Team und das erste Training am Samstag."

Singh kam in der abgelaufenen Spielzeit in 22 Drittliga-Einsätzen auf sieben Tore und sieben Vorlagen. Außerdem feierte er im Dezember als Joker sein Profidebüt beim 6:1 gegen Bremen und stand am vorletzten Bundesliga-Spieltag erstmals in der Startelf von Hansi Flick.

FC Bayern - FC Chelsea: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die Bayern müssen neben Benjamin Pavard (Bänderverletzung an der Fußwurzel) kurzfristig auch auf Kingsley Coman verzichten. Wie Trainer Hansi Flick auf der gestrigen Pressekonferenz bestätigte, fehlt der Franzose aufgrund muskulärer Probleme. Dafür könnten Thiago und Philippe Coutinho in die Startelf rücken.

Bayern : Neuer - Kimmich, J. Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago - Gnabry, T. Müller, Coutinho - Lewandowski

: Neuer - Kimmich, J. Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago - Gnabry, T. Müller, Coutinho - Lewandowski Chelsea : Willy Caballero - Zouma, Rüdiger, Christensen - Kanté, Kovacic - James, Mount - Barkley - Abraham, Giroud

FC Bayern: Der Terminplan in der Champions League

Heute Abend (21 Uhr) muss der deutsche Rekordmeister zum Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea (Hinspiel 3:0) antreten. Verfolgen könnt Ihr die Partie in unserem kostenlosen und ausführlichen Liveticker .