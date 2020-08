Champions League: FC Bayern gegen Chelsea heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

© imago images / PA Images

FC Bayern vs. FC Chelsea: Uhrzeit, Ort

Das Rückspiel der Bayern gegen den FC Chelsea findet am heutigen Samstag um 21 Uhr in der Münchner Allianz Arena statt. Wie bei allen Spielen des Wettbewerbs sind keine Zuschauer zugelassen.

Champions League: FC Bayern gegen Chelsea im TV und Livestream sehen

Alle Spiele der UEFA Champions League werden in Deutschland und Österreich vom Streamingdienst DAZN und dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Durch ein Picking-System wählen die Sender ihre Spiele aus. Nur Sky wird daher das Rückspiel zwischen den beiden Teams übertragen.

Die Berichterstattung beginnt heute um 19.30 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Sebastian Hellmann.

Sebastian Hellmann. Experten: Lothar Matthäus und Erik Meijer.

Lothar Matthäus und Erik Meijer. Kommentator Konferenz: Kai Dittmann

Kai Dittmann Kommentator Einzelspiel: Wolff Fuss

© imago images / Gribaudi/ImagePhoto

FCB gegen Chelsea: Champions League im Liveticker verfolgen

Wie zu allen Spielen der Champions League bietet Euch SPOX zu diesem Spiel einen Liveticker an.

FC Bayern gegen Chelsea: Voraussichtliche Aufstellung zum CL-Rückspiel

Bayern-Trainer Hansi Flick muss auf Benjamin Pavard wegen einer Bänderverletzung. Außerdem fällt Flügelspieler Kingsley Coman aus.

Bei den Gäste dagegen herrschen große Personalsorgen. Frank Lampard muss auf Christian Pulisic, Cesar Azpilicueta und Pedro verzichten. Alle drei Spieler verletzten sich bei der 1:2-Niederlage gegen den Stadtrivalen FC Arsenal im FA-Cup-Finale ( Die Highlights im Video ). Neben dem verletzten Trio muss Lampard außerdem auf Marcos Alonso und Jorginho verzichten. Alonso sah nach einer Tätlichkeit gegen Robert Lewandowski Rot, Jorginho fehlt nach der 3. Gelben Karte.

Bayern: Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski

Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski Chelsea: Caballero - James, Christensen, Zouma, Rüdiger, Emerson - Jorginho, Kovacic - Mount, Giroud, Hudson-Odoi

Bayern gegen Chelsea: Alle Duelle im Überblick

Der FC Chelsea ist seit vier Europapokal-Spielen gegen den FC Bayern München sieglos (zwei Remis, zwei Niederlagen, darunter aber das Champions-League-Final 2012) - noch nie blieben die Blues im Europapokal fünf Partien gegen ein Team sieglos.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Champions League (Achtelfinale) 25.02.2020 0:3 UEFA Super Cup (Finale) 30.08.2013 7:6 n.E. Champions League (Finale) 19.05.2012 4:5 n.E. Champions League (Viertelfinale) 12.04.2005 3:2 Champions League (Viertelfinale) 06.04.2005 4:2

© imago images / Gribaudi/ImagePhoto

FC Bayern gegen Chelsea: Fakten rund ums Spiel

Das müsst Ihr rund ums Spiel wissen:

Die Bayern gewannen die letzten drei Europapokal-Spiele gegen Engländer - vier Siege in Folge gegen englische Teams gelangen zuvor noch nie.

Die Niederlage im Hinspiel war die erste für Chelsea gegen ein deutsches Team seit November 2011 (1:2 in Leverkusen). Dazwischen waren die Blues acht Duelle unbesiegt (drei Siege, fünf Remis).

In 224 Europapokal-Heimspielen unterlag Bayern nur 1-mal mit einem Ergebnis, das im Rückspiel für Chelsea reichen würde: Im CL-Halbfinal 2013/14 gegen Real Madrid mit 0:4.

In der Geschichte der Champions League bzw. des Landesmeistercups kam noch nie ein Team weiter, das das Hinspiel zu Hause, wie der FC Chelsea, mit drei Toren Differenz verlor.

Die Bayern könnten zum 18. Mal das CL-Viertelfinale erreichen - sollte Barcelona gegen Neapel weiterkommen, hätten es in der CL-Historie nur die Katalanen ebenso oft geschafft.

Seit Einführung des aktuellen Spielmodus 2003/04 sind die Bayern erst das 2. Team, das die ersten sieben Partien einer CL-Saison gewann (wie Real Madrid 2014/15). Die ersten acht Begegnungen entschied seitdem noch kein Team für sich.

In den ersten sieben Partien einer CL-Saison traf nur der FC Liverpool 2017/18 häufiger (28-mal) als der FC Bayern 2019/20 (27-mal). Rekord nach 8 Partien sind 30 Tore (Barcelona 2011/12).

Chelsea kassierte in den ersten sieben Partien dieser CL-Saison 12 Gegentore - zuvor waren es nie mehr als neun (2017/18). Zudem erzielten die Blues nur elf Tore in den sieben CL-Spielen - so wenige wie seit 11 Jahren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr (2008/09 - 10).

Thomas Müller könnte im Rückspiel sein 112. CL-Spiel bestreiten und mit Philipp Lahm, dem deutschen Rekordspieler in der Königsklasse, gleichziehen. Mit einem Tor würde Müller den alleinigen 11. Platz der CL-Rekordtorjäger übernehmen (aktuell 44 Tore, wie Didier Drogba).

Bayern München vs. Chelsea: So lief das Hinspiel

Matchwinner beim 3:0-Auswärtssieg beim FC Chelsea war mit den ersten beiden Treffern der Partie Bayerns Serge Gnabry, der schon beim 7:2 bei den Tottenham Hotspur in der Gruppenphase 4-fach eingenetzt hatte. Alle seine sechs CL-Treffer gelangen Gnabry in der britischen Hauptstadt. Für seinen Ex-Klub Arsenal hatte der Nationalspieler nie in einem Pflichtspiel in London getroffen. Neben Doppel-Torschütze Gnabry war einmal mehr Robert Lewandowski, der an allen drei Treffern direkt beteiligt war, der überragende Mann bei den Bayern beim 3:0-Erfolg an der Stamford Bridge.

Viermal gelang es Teams in einer K.o.-Runde, einen 3-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel im Rückspiel zu egalisieren. Allerdings schafften alle vier Klubs dieses Wunder vor eigener Kulisse (mit Fans), auswärts gelang das nie.

Team Gegner Hinspiel Rückspiel Saison Deportivo La Coruna AC Mailand 1:4 A 4:0 H Viertelfinale 2003/04 FC Barcelona Paris Saint-Germain 0:4 A 6:1 H Achtelfinale 2016/17 AS Rom FC Barcelona 1:4 A 3:0 H Viertelfinale 2017/18 FC Liverpool FC Barcelona 0:3 A 4:0 H Halbfinale 2018/19

Für ein Weiterkommen des Bayern sprechen viele Dinge:

Noch nie schied ein deutsches Team im Europacup aus, wenn das Hinspiel auswärts mit drei Toren Differenz gewonnen wurde.

In zuvor 224 Europapokal-Heimspielen unterlag der FC Bayern nur 1-mal mit einem Ergebnis, das im kommenden Rückspiel zum Weiterkommen der Blues reichen würde: Im Halbfinale 2013/14 unterlagen die Münchner Real Madrid zu Hause 0:4.

In den ersten sieben Partien einer CL-Saison traf nur der FC Liverpool 2017/18 häufiger (28-mal) als der FC Bayern in der aktuellen Spielzeit (27-mal).

Seit Einführung des aktuellen Spielmodus (2003/04) ist der FC Bayern erst das 2. Team, das die ersten sieben Spiele einer CL-Saison gewinnt. Zuvor gelang das nur Real Madrid 2014/15, das damals erst im 8. Spiel, dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Schalke (3:4), nicht als Sieger vom Platz ging. Es winkt also ein neuer Rekord im aktuellen CL-Format.

© imago images / Gribaudi/ImagePhoto

Bayern München: Dauergast im Viertelfinale der Champions League

Das Aus im Achtelfinale der Vorsaison war ein echter Ausrutscher der Bayern, denn historisch ist der zweimalige Champions-League-Sieger ein Dauergast im Viertelfinale:

Bei 22 Teilnahmen erreichte der FCB 17-mal das Viertelfinal - Bestwert mit Barca.

Chelsea zog bei den letzten drei Achtelfinal-Teilnahmen in der Königsklasse den Kürzeren (2014/15, 2015/16 jeweils gegen Paris, 2017/18 gegen Barcelona). Letztmals erreichten die Blues 2013/14 das CL-Viertelfinale, als im Achtelfinale Galatasaray Istanbul bezwungen wurde.