Formel 1: Großer Preis des 70-jährigen Jubiläums in Silverstone - Qualifying heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag findet das Dritte Training sowie das Qualifying zum Großen Preis des 70-jährigen Jubiläums in Silverstone statt. Bei SPOX erfährt ihr, wo man die Sessions im TV, Livestream & Liveticker zu sehen bekommt.

© GEPA

Lewis Hamilton hat das Abschlusstraining zum zweiten Formel-1-Rennen in Silverstone bestimmt. Der Mercedes-Pilot, am Freitag Schnellster im 2. Training, verwies mit seiner schnellsten Runde in 1:26,621 Minuten seinen Teamkollegen Valtteri Bottas (+0,163 Sekunden) auf den zweiten Platz.

Dritter auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in England wurde vor dem Qualifying am Nachmittag (15.00 Uhr) McLaren-Fahrer Lando Norris (+0,581). Direkt dahinter landeten die Racing Point-Boliden von Nico Hülkenberg und Lance Stroll. Die Red Bull von Max Verstappen und Alexander Albon platzierten sich hinter dem Ferrari von Charles Leclerc an siebenter und achter Stelle.

Formel 1 in Silverstone: Qualifying in TV und Livestream

Die Renn-Sessions werden sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV gezeigt. So überträgt der ORF ab 14.55 Uhr das Qualifying auf ORF1 , welches per Livestream auch in der TVthek verfolgt werden kann.

Zudem zeigt auch auf Sky das komplette Rennprogamm. Auf Sky Sport 1 überträgt der Sender ab 11.55 Uhr das dritte freie Training, sowie das Qualifying um 14.45 Uhr, welches ebenso auf Sky Sport UHD läuft.

© GEPA

Qualifying im Liveticker

Alternativ erfährt man alle wichtigen Geschehnisse rund um das Qualifying auch auf unserem LIVETICKER ab 15 Uhr.

WM-Stand (nach vier von 13 Rennen)