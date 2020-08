Champions League: Manchester City gegen Real Madrid heute im Liveticker

Facebook

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Champions League: Manchester City gegen Real heute im Liveticker - Vor Beginn

Die Aufstellungen

ManCity: Ederson - Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo - Rodri - Gündogan, De Bruyne - Foden, Jesus, Sterling.

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Varane, Mendy - Casimero - Kroos, Modric - Rodrygo, Benzema, Hazard.

Vor Beginn

Nach der Corona-Pause zeigten sich sowohl Manchester als auch Madrid in blendender Form. City sicherte sich in England Platz 2 hinter Meister Liverpool, Real Madrid feierte endlich mal wieder die spanische Meisterschaft. Insofern ist eine Prognose über den Ausgang der heutigen Begegnung alles andere als einfach.

Vor Beginn

Das Achtelfinal-Hinspiel zwischen beiden Klubs liegt bereits gut fünf Monate zurück: Am 26. Februar siegte ManCity 2:1 - und stieß damit die Tür zum Viertelfinale weit auf. Isco hatte Real nach einer Stunde in Führung gebracht, doch dann erzielte zunächst Gabriel Jesus per Kopf den Ausgleich (78.), ehe De Bruyne einen Foulelfmeter (Sergio Ramos hatte Gabriel Jesus gefoult) zum Siegtreffer verwandelte (83.).

Vor Beginn

Bei den Citizens ersetzt Joao Cancelo den gelbgesperrten Mendy. Sergio Agüero steht nach Knieverletzung noch nicht wieder zur Verfügung. Ansonsten setzt Pep Guardiola knapp zwei Wochen nach dem letzten Spieltag in der Premier League auf eine eingespielte Mannschaft: Gündogan und Fernandinho, die damals nicht in der Startelf standen, beginnen heute. Eric Garcia und David Silva sitzen zunächst auf der Bank.

Vor Beginn

Überraschenderweise spielt Rodrygo von Anfang an. Es war ausgegangen worden, dass entweder Asensio oder Vinicius auflaufen werden. Nun also der 19-Jährige.

Vor Beginn

Schiedsrichter der Partie wird Dr. Felix Brych sein. Unterstützt wird er von seinen deutschen Kollegen Mark Borsch und Stefan Lupp.

Vor Beginn

Bei Real Madrid wird heute Leader Sergio Ramos fehlen. Im Hinspiel kassierte der Spanier vier Minuten vor Spielende nach einer Notbremse die Rote Karte. Besonders bitter dabei: Es war sein einziges Foul in dieser Partie.

Vor Beginn

Das Hinspiel gewann das Team von Pep Guardiola mit 2:1 in Madrid. Die Königlichen verloren erstmals seit dem Viertelfinale 2015/16 in der K.o.-Phase der Champions League ein Hinspiel. Damals wurde gegen Wolfsburg das 0:2 durch einen 3:0-Heimsieg im Rückspiel umgebogen. Nach einer Heimniederlage im Hinspiel kam Real in der Champions League in vier Fällen nie weiter. Bei einem Ausscheiden würde Real zum zweiten Mal in Folge das Viertelfinale verpassen.

Vor Beginn

Herzlich willkommen! Um 21 Uhr rollt der Ball im Etihad Stadium in Manchester.

© getty

Manchester City gegen Real Madrid: Champions League heute im TV und Livestream sehen

Die Partien der Champions League werden in Deutschland vom Pay-TV-Sender Sky und vom Streamingdienst DAZN übertragen. Anhand einer Picking-Rule haben sich beide Sender auf die Aufteilung der Spiele geeinigt. Daher wird das Spiel heute nur bei Sky zu sehen sein. DAZN darf ab 0 Uhr dann aber die Partie im Re-Live zeigen.

Das Parallelspiel zwischen Juventus Turin und Olympique Lyon ist dagegen live und exklusiv in voller Länge bei DAZN zu sehen. Das DAZN-Abo enthält zudem alle Spiele der UEFA Europa League, Partien der NBA und noch viele weitere Sportarten. Ab 11,99 Euro pro Monat oder ab 119,99 Euro pro Jahr seid Ihr mit dabei.

Champions League: Wann findet das Viertelfinale statt?