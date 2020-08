Facebook

Gestern wurden die letzten Achtelfinal-Begegnungen der Europa League gespielt.

Gestern wurden die letzten Achtelfinal-Begegnungen der Europa League gespielt. In der Runde der letzten Acht steht auch Bayer Leverkusen. Die Werkself besiegte die Glasgow Rangers nach Hin- und Rückspiel mühelos mit 4:1. Im Viertelfinale treffen die Leverkusener nun auf den Vizemeister der Serie A, Inter Mailand. Die Partie steigt am Montag, den 10. August, in Düsseldorf. Im Parallelspiel begegnen sich in Köln Manchester United und der FC Kopenhagen.

Bayer Leverkusen gegen Inter Mailand: TV, Termin, Datum

Team 1 Team 2 Datum Uhrzeit Ort Inter Mailand Bayer Leverkusen Mo, 10. August 21 Uhr Düsseldorf Manchester United FC Kopenhagen Mo, 10. August 21 Uhr Köln Wolverhampton Wanderers FC Sevilla Di, 11. August 21 Uhr Duisburg Schachtjor Donezk FC Basel Di, 11. August 21 Uhr Gelsenkirchen

Bayer Leverkusen gegen Inter Mailand: Live im TV und Livestream

Alle Spiele der Europa League sind auf DAZN zu sehen. Somit ist auch Inter gegen Bayer auf der Streamingplattform vorzufinden.

Zusätzlich zur Europa League bietet DAZN auch zahlreiche Champions-League-Spiele live und in voller Länge an. Aber auch die besten nationalen Ligen (Bundesliga, Ligue 1, Primera Division, Serie A), die der Fußball zu bieten hat, sind beim "Netflix des Sports" im Angebot. Doch DAZN überträgt nicht nur Fußballspiele, sondern auch Basketball-, American-Football-, Eishockey-, oder Baseballspiele.

Der Preis für ein DAZN -Abonnement beträgt im Monat 11.99 Euro und im Jahr 119,99 Euro. Zuvor hat man die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu testen.

Bayer Leverkusen gegen Inter Mailand: im Liveticker

Wer kein DAZN -Abo hat, kann die Partie im Liveticker von SPOX mitverfolgen.

Hier entlang, um zur Liveticker-Übersicht zu gelangen.

Europa League: Die Ergebnisse aus dem Achtelfinale

Die Werkself hat es als einzige von drei deutschen Mannschaften ins Viertelfinale der Europa League geschafft. Sowohl die Frankfurter als auch die Wolfsburger scheiterten klar an ihren Gegnern. Für die Eintracht war der FC Basel eine Nummer zu groß, für die Wölfe Schachtjor Donezk.