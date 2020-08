FK Austria Wien: Peter Stögers Trainerteam fast vollständig

Facebook

Die früheren Cheftrainer Gerhard Fellner (Ex-Wiener Neustadt) und Jochen Fallmann (früher St. Pölten) unterstützen als Assistenztrainer Stöger in seiner neuen Doppelfunktion als Trainer und Sportlicher Leiter. Alle drei haben Verträge mit einer Laufzeit von einem Jahr unterzeichnet. Das gab der Club am Freitag in einer Aussendung bekannt.

Alexander Bade löst den langjährigen Tormanntrainer Franz Gruber ab, der zukünftig "Chief of Goalkeeping" sein wird. "Franz hat unglaubliche Verdienste als Tormanntrainer und ist von sich aus auf uns zugekommen, dass er eine andere Herausforderung sucht. Er möchte diesen Bereich neu aufbauen und wird jetzt für alle Tormänner und Tormanntrainer im gesamten Klub zuständig sein. Er kennt diesen Verein als Spieler und Trainer im Detail und hat auf allen Positionen bewiesen, dass er Tormänner entwickeln und sie auf die nächste Stufe bis hin zur Kampfmannschaft führen kann. Wir sind sehr froh, dass er diese Aufgabe übernimmt", so Stöger in einer Aussendung.

Neue Funktionen übernimmt auch Ralf Muhr. Der bisherige Sportdirektor soll nun als Leiter Profi-Lizenzabteilung Stöger in der Organisation und Planung unterstützen, sowie die Verzahnung mit den Young Violets und der Akademie sicherstellen. Noch offen ist die Position des Athletikcoaches.

Harald Suchard bleibt auch weiterhing Trainer der Young Violets. "Dinge, die funktionieren, muss man nicht verändern. Mit Suchard haben wir jemand, der in unserer Konzeption mit der Verzahnung der Kampfmannschaft mit den Violets und der Akademie sehr wichtig ist. Damit können wir die Durchgängigkeit noch besser intensivieren", erklärt Stöger. Suchard soll dafür teilweise bei Trainings der ersten Mannschaft als Experte dabei sein.