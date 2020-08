Champions League - FC Bayern ohne Coman - Flick lobt Coutinho

Facebook

© imago images / Ulrich Gamel

Flick bestätigte auf der Abschluss-Pressekonferenz am Freitag, dass Coman ausfallen wird. Wer ihn letztlich ersetzt, ließ der Bayern-Trainer offen. Erste Alternativen sind jedoch Ivan Perisic und Philippe Coutinho. Letztlich hänge diese Entscheidung zuvorderst von der Spieltaktik ab. Flick bescheinigte Perisic ein wenig mehr Dynamik im Offensivspiel, während Coutinho seine Qualitäten im Ballbesitz habe.

Zudem lobte der Coach den Brasilianer für seinen im Vergleich zu Saisonbeginn deutlich verbesserten Fitnesszustand, den er sich während seiner Verletzungspause erarbeitet habe. Darüber hinaus bescheinigte Flick Coutinho "einzigartige Qualitäten im Ballbesitz" und darin, den finalen Pass zu spielen.

Lobende Worte hatte Flick im Übrigen auch für seinen Kontrahenten Frank Lampard übrig: "Ich finde, Lampard macht einen herausragenden Job. Er hat die Mannschaft in die Champions League für die kommende Saison geführt. Ihre letzten Spiele haben wir sehr gut gefallen."

Zuvor bereits sprach Manuel Neuer und erklärte den Hunger und die große Motivation seiner Mannschaft als entscheidendes Merkmal für die anstehenden Aufgaben. Zu seinem Urlaubsvideo aus Kroatien wollte sich der Kapitän der Bayern aber eher nicht äußern.

FC Bayern - Chelsea FC: Pressekonferenz mit Hansi Flick und Manuel Neuer zum Nachlesen

Hansi Flick über den Bundesliga-Spielplan

"Ich habe schon gesagt, dass mich die Zukunft nicht interessiert. Das ist alles noch sehr weit weg."

Hansi Flick über Thomas Müllers immense Turniererfahrung und Miroslav Kloses erste Tag

"Miro arbeitet genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Aktuell ist sein Schwerpunkt, für diejenigen, die zuhause bleiben, sicherzustellen, dass sie ein gutes Training haben. Aktuell machen er und sein Trainerteam das sehr gut."

"Thomas hat eine enorme Erfahrung bei solchen Spielen und ist daher ein wichtiger Faktor für die Mannschaft."

Hansi Flick zur Frage, ob er Chelsea für fähig hält, gegen Bayern zurückzukommen

"Im Fußball ist vieles möglich, wir hoffen aber, dass es morgen nicht der Fall ist."

Hansi Flick über Coutinhos verbesserte Fitness und über den Unterschied zwischen Coutinho und Perisic

"Coutinho war verletzt und hat in der Corona-Phase mit unserem Reha-Team sehr gut gearbeitet. Das ist die Basis dafür, dass er jetzt so gut da steht."

"Ivan hat einen Tick mehr Dynamik in der Offensive, Philippe dagegen ist einer, der der Mannschaft einen Tick mehr geben kann, wenn man Ballbesitz braucht. Philippe kann mehrere Positionen spielen, nicht nur Außenbahn, sondern auch auf der Zehn."

Hansi Flick über Philippe Coutinhos Leistungsabfall im Vergleich zu seiner Premier-League-Zeit

"Ich kann sagen, dass er aktuell in einer sehr guten Form ist und physisch sehr gut gearbeitet hat. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, seine einzigartigen Qualitäten im Ballbesitz und der Offensive einzubringen. Darum hat er am Anfang auch ein wenig gebraucht, weil die Fitness nicht ganz so gut war. Er hat eine gute Quote für die wenige Zeit, die er gespielt hat. Und er kann auch den entscheidenden Pass spielen. Ich freue mich, dass er aktuell in so guter Form ist."

Hansi Flick über die Wichtigkeit der Außenverteidiger-Positionen im Offensivspiel beim FC Bayern

"Schon seit Philipp Lahms Zeiten ist es so im modernen Fußball, dass die Außenbahnen offensive Optionen bieten. Und Davies und Kimmich bringen da auch die nötige Qualität mit, um da offensiv Optionen zu bieten."

Hansi Flick über Informationen zu den jungen Spielern von Chelsea

"Wir haben schon alle Informationen über die Spieler von Chelsea. Chelsea hat in der Breite eine sehr gute Mannschaft."

"Ich kenne den englischen Fußball auch durch meine Tätigkeit im Jugendbereich beim DFB sehr gut. Chelsea hat das Potenzial, immer auch aus dem Jugendbereich nachzulegen."

Hansi Flick über den Fokus der Mannschaft mit Lissabon im Hinterkopf

"Wir kontentrieren uns nur auf dieses Spiel, alles andere ist noch nicht in unseren Köpfen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen."

"Täglich grüßt das Murmeltier, sage ich mal. Daher ist es überhaupt nicht schwierig, sich nur auf das nächste Spiel zu konzentrieren."

Hansi Flick über Chelsea-Coach Frank Lampard

"Ich finde, Lampard macht einen herausragenden Job. Er hat die Mannschaft in die Champions League für die kommende Saison geführt. Ihre letzten Spiele haben wir sehr gut gefallen. Die Voraussetzungen waren auch für ihn Schwierigkeit, aber die Mannschaft hat unter ihm eine herausragende Saison gespielt. Ich denke, dass Chelsea sehr zufrieden ist mit ihm."

Hansi Flick über die mentale Ausgangsposition vor Chelsea

"Wir haben den notwendigen Respekt und haben auch gesehen, was Chelsea nach dem Restart in der Premier League geleistet hat. Aber es ist wichtig, dass wir mit Selbstbewusstsein und notwendigem Respekt ins Spiel gehen."

Hansi Flick über Kingsley Coman

" Kingsley steht nicht zur Verfügung. Wir haben mit Ivan Perisic und Philippe Coutinho zwei Optionen auf dieser Position"

13.53 Uhr: Weiter geht's mit dem Coach!

13.45 Uhr: Das war es von Neuer, gleich kommt dann aber doch Hansi Flick.

Manuel Neuer über seine Eklat im Urlaub

"Was andere fordern, interessiert mich nicht."

"Ich habe den Kopf geschüttelt und mich auf meine Arbeit und die Mannschaft konzentriert."

Manuel Neuer über das Ziel CL-Titel

"Zuerst mal müssen wir hier zuhause weiterkommen. Dann sind es K.o.-Spiele, da hängt einiges aus eigener Erfahrung von der Tagesform ab. Es gibt einige Teams auf Augenhöhe und von unseren Turnieren mit der Nationalmannschaft wissen wir, dass jeder Fehler bestraft werden kann."

"Wir sind alle positiv gestimmt und freuen uns jetzt, in guter Verfassung morgen zu starten."

Manuel Neuer über Alexander Nübel

"Ich habe einen guten ersten Eindruck von ihm gehabt. Die Stimmung unter den Torhütern im Training ist sehr gut."

Manuel Neuer über das, was die Mannschaft dieses Jahr auszeichnet

"Ich glaube, wir sind einfach hungrig. Das haben wir beim Double gesehen und man merkt, dass die Mannschaft dieses Gefühl jetzt wieder haben will."

Manuel Neuer über Thiago

"Ich hoffe nicht, dass es sein letztes Spiel für die Bayern ist."

"Nach einer Operation ist er jetzt wieder voll da. Er kann der Motor sein für unser Spiel und wir wissen ja von Joshua Kimmich, dass er auch gerne die Position als Rechtsverteidiger spielt. Von daher geht uns da nichts verloren."

Manuel Neuer über die Situation nach dem Urlaub

"Wir hatten jetzt eine kurze Pause und danach wieder begonnen. Die Pause war nicht so lang, dass wir an Fitness verloren hatten."

"Wir hatten ein Testspiel gegen Marseille, das ordentlich war. Ich habe das Gefühl, dass wir voll im Saft sind."

"Ob die Mannschaften, die im Rhythmus sind, einen Vorteil haben oder die, die eine kurze Pause hatten, wird man sehen."

Manuel Neuer über seine Erwartungen an Chelsea

" Leichtfertig dürfen wir sowieso kein Heimspiel bestreiten. Wir wissen, dass wir eine gute Ausgangsposition haben."

"Es ist für uns ein weiterer Restart, auch in diesem Champions-League-Turnier und wir wollen einen guten Start hinlegen in dieses Turnier und ein ähnlich gutes Spiel machen wie im Hinspiel."

Manuel Neuer über Kingsley Comans Ausfall

"Ich denke, wir haben genügend Alternativen. Bei Chelsea fallen aber noch mehr Spieler aus. Bis auf Benjamin Pavard und Kingsley Coman sind alle fit. Wir sind froh, dass sonst keine Spieler bei uns ausfallen.

Vor Beginn: Es geht los, aber mit Manuel Neuer!

Vor Beginn: In wenigen Minuten geht es los mit der PK von der Säbener Straße.

Vor Beginn: Während sich Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger im Testspiel gegen Marseille am vergangenen Samstag empfohlen hat, ist die Besetzung des linken Flügels noch offen. Anwärter sind Ivan Perisic und Philippe Coutinho.

Vor Beginn: Insgesamt scheint sich der Kader in guter Verfassung zu befinden. Lediglich zwei Spieler stehen auf der Kippe beziehungsweise fallen sicher aus: Benjamin Pavard wird in dieser Saison aufgrund einer Knöchelverletzung wohl nicht mehr spielen. Zudem plagen Kingsley Coman muskuläre Probleme, die zuletzt nur ein Lauftraining möglich machten.

Vor Beginn: Am Samstag steigt das Rückspiel des FC Bayern gegen Chelsea (ab 21 Uhr im LIVETICKER ) im Achtelfinale der Champions League (Hinspiel: 3:0) in der Münchner Allianz Arena. Schon heute gibt Bayern-Coach Hansi Flick letzte Auskunft über den Zustand seiner Mannschaft. Los geht es um 13.30 Uhr.

FC Bayern - Kader: Diese Spieler stehen im Kader gegen Chelsea

Mannschaftsteil Spieler Tor Manuel Neuer, Sven Ulreich, Christian Früchtl, Rob-Torben Hoffmann* Abwehr Alvaro Odriozola, Niklas Süle, Benjamin Pavard, Jerome Boateng, Lucas Hernandez, David Alaba, Alphonso Davies, Bright Arrey-Mbi Mittelfeld Thiago Alcantara, Javi Martinez, Philippe Coutinho, Mickael Cuisance, Leon Goretzka, Corentin Tolisso, Joshua Kimmich, Oliver Batista-Meier*, Malik Tillman, Jamal Musiala, Thomas Müller Angriff Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Kingsley Coman, Iven Perisic, Joshua Zirkzee*

* Diese Spieler stehen auf der B-Liste.