Champions League: Wer zeigt / überträgt Juventus vs. Olympique Lyon heute live im TV und Livestream?

In Deutschland und Österreich habt Ihr die Möglichkeit, das Spiel live und exklusiv in voller Länge beim Streamingdienst DAZN zu sehen.

Die Übertragung für diese Partie beginnt heute um 20.40 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Jonas Hummels

DAZN zeigt neben der Champions League übrigens auch die komplette Europa League und alle Spiele aus der Serie A, der Primera Division und der Ligue 1. Dazu gibt es in der kommenden Saison 40 Bundesliga-Partien.

Ab der Saison 2021/22 sind es dann sogar über 100 Buli-Spiele in der Saison. DAZN hält dann zum größten Teil (bis auf ein Spiel am Dienstag) die Exklusivrechte an der Champions League. Der Streamingdienst wird dann auch eine Konferenz anbieten.

Im Monatsabo kostet Euch DAZN 11,99 Euro, im Jahresabo seid Ihr für 119,99 (entspricht etwa 9,99 Euro/Monat) mit von der Partie. Egal, für welches Abo Ihr Euch entscheidet, den ersten Monat gibt's für Neukunden stets gratis! Hier gehts zum kostenlosen Probemonat von DAZN.

Im TV werden nur Ausschnitte des Spiels zu sehen sein: Sky hat sich die Rechte für die Konferenz gesichert und zeigt Teile des Spiels hinter der Bezahlschranke. Um die Sky-Konferenz im Livestream zu sehen, braucht Ihr entweder ein SkyGo -Abonnement oder ein SkyTicket , das Kunden einen Monatspass freischaltet.

Juventus Turin vs. Olympique Lyon heute im Liveticker verfolgen

Hier bei SPOX könnt Ihr das Spiel auch im Liveticker verfolgen.

Juventus gegen Lyon: Vorschau

Ab 21 Uhr geht es heute zwischen den Teams zur Sache. Austragungsort ist die Heimstätte von Juventus Turin, das Allianz Stadium. Wie bei allen Spielen der Champions League sind keine Zuschauer zugelassen.

Das Hinspiel endete 1:0 für Olympique Lyon. Juventus Turin braucht heute also einen Sieg, um in die nächste Runde einzuziehen: Sollten die Gäste aus Frankreich ein Tor erzielen, müssten Cristiano Ronaldo und Co. schon drei Treffer verbuchen, um das Viertelfinale zu erreichen.

Welcher Schiedsrichter pfeift Juventus gegen Lyon?

Der deutsche FIFA-Schiedsrichter Felix Zwayer wird das Spiel leiten.

Schiedsrichter: Felix Zwayer (GER

Felix Zwayer (GER Assistenten: Thorsten Schiffner (GER), Marco Achmüller (GER)

Thorsten Schiffner (GER), Marco Achmüller (GER) Vierter Offizieller: Tason Sidiropoulos (GRE)

Tason Sidiropoulos (GRE) VAR: Christian Dingert (GER)

Christian Dingert (GER) VAR-Assistent: Tobias Stieler (GER)

Juventus Turin gegen Olympique Lyon: Alle Duelle im Überblick

Juventus hat bislang noch keins seiner zwei Heimspiel gegen Olympique Lyon verloren. Zuletzt gab es ein 1:1 im November 2016.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Champions League (Achtelfinale) 26.02.2020 1:0 Champions League (Gruppenphase) 02.11.2016 1:1 Champions League (Gruppenphase) 18.10.2016 0:1 Europa League (Viertelfinale) 10.04.2014 2:1 Europa League (Viertelfinale) 03.04.2014 0:1

Juventus Turin vs. Olympique Lyon: Voraussichtliche Aufstellungen

Maurizio Sarri muss wahrscheinlich auf Paulo Dybala (Oberschenkelprobleme), Douglas Costa (Adduktorenverletzung), Mattia De Sciglio (Verletzung des Beinbeugermuskels) und Sami Khedira (Adduktorenverletzung) verzichten.

Juventus: Szczesny - Cuardrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro - Ramsey, Betancur, Rabiot - Bernadeschi, Ronaldo, Dybala

Szczesny - Cuardrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro - Ramsey, Betancur, Rabiot - Bernadeschi, Ronaldo, Dybala Lyon: Lopes - Denayer, Marcelo, Marcal - Guimarares - Dubios, Caqueret, Auoar, Cornet - Depay, Dembele

Insgesamt drei Spieler beider Teams sind von einer Gelbsperre für ein mögliches Viertelfinale bedroht: Juves Blaise Matuidi sowie Lyons Youssouf Kone und Marcelo sammelten in dieser CL-Saison jeweils zwei Gelbe Karten. Vor dem Viertelfinale werden angesammelte Gelbe Karten allerdings gelöscht, sodass man nicht für ein späteres Endspiel gesperrt sein kann.

Juventus Turin: Sehnsucht nach dem Champions-League-Titel

1996 gewann Juventus Turin das Champions-League-Finale im Elfmeterschießen gegen Ajax Amsterdam (1:1 n.V., 4:2 i.E.), es war der zweite Titel der Alten Dame (nach 1985, damals noch Pokal der Landesmeister). Seither schaffte es Juventus zwar fünfmal ins Endspiel, musste sich jedoch jedes Mal geschlagen geben - häufiger als jedes andere Team.

Inklusive des Landesmeisterwettbewerbs sind es sogar sieben verlorene Finals, auch das ist Negativrekord.