Dresscode-Boykott des LASK bei Manchester United: "Ich schreib denen für Linz auch keine Lederhose vor"

© GEPA

Manchester United hält nicht viel von Jogginghosen oder T-Shirts. Wer in die Sky-Loge will, der muss sich dem Dresscode fügen. Weißes Hemd, schwarze Krawatte und dunkler Anzug - so nahm die LASK-Delegation rund um Vizepräsident Jürgen Werner ihren Sitzplatz im Old Trafford ein. Jeglicher Kontakt zum Gegner war untersagt, somit wurde die Box nicht - wie sonst üblich - mit dem Gegenüber geteilt.

Ein Großkaliber fehlte allerdings auch beim LASK. Präsident Siegmund Gruber sah sich die knappe 1:2-Niederlage von zuhause aus an. Den Dresscode hatte der 46-Jährige im Vorfeld abgelehnt und bat um eine normale Eintrittskarte. "Ich schreib denen für Linz auch keine Lederhose vor", schimpfte Gruber.

© GEPA

Diese gab es - aufgrund der Corona-Maßnahmen - auch für den Präsidenten nicht. Angesichts der Stadion-Planung in Linz wäre ein England-Trip ohnehin nicht möglich gewesen, berichtet die Krone .

LASK zog sich in Umkleide-Containern um

Vor und nach dem mutigen Auftritt am Feld, zogen sich die Europa-League-Vereinshelden laut Krone in Umkleide-Containern außerhalb des Stadions um, es stand keine Kabine zur Verfügung. Den LASK-Kickern wird das Erlebnis im "Theatre Of Dreams" dennoch positiv in Erinnerung bleiben.

Trotz der Niederlage, gab es vom Hotel-Personal - das Großteils den Citizens die Daumen drückt - Zuspruch. Ein handsigniertes LASK-Trikot hängt nun im Hotelgang, gleich neben dem des FC Barcelona. Als Belohnung für das Traumtor von Philipp Wiesinger servierten die Engländern einen klassischen Kaiserschmarrn zum Dessert.