FC Bayern - News und Gerüchte: Keine Stammplatzgarantie für Leroy Sane

Der FC Bayern bereitet sich aufs Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen Chelsea vor und bangt um Kingsley Coman. Derweil sprach Trainer Hansi Flick über das Leistungsprinzip in seiner Mannschaft, an das sich auch Leroy Sane halten müsse. Und er äußerte Verständnis für den Wechselwunsch von Thiago.

© imago images / Philippe Ruiz

FC Bayern - News: Keine Stammplatzgarantie für Leroy Sane

Für Trainer Hansi Flick gilt das Leistungsprinzip, wenn es um seine Aufstellung geht. Im Interview mit Sport1 sagte der 55-Jährige: "Manuel Neuer hat einen Stammplatz. Daran wird sich nichts ändern und das ist für mich auch okay."

Doch für alle anderen gelte: "Wenn aber jemand fünf Spiele hintereinander keine Leistung bringt, muss man als Trainer reagieren. Wir sind schließlich in einer Leistungsgesellschaft."

Auf Nachfrage, ob denn dieses Leistungsprinzip künftig auch für Neuzugang Leroy Sane (24) gelte, sagte Flick trocken: "Das gilt auch für ihn."

© getty

FC Bayern - News: Flick versteht Wechselwunsch von Thiago

Hansi Flick kann den Wechselwunsch von Mittelfeldregisseur Thiago (29) durchaus nachvollziehen, wie der Coach gegenüber Sport1 einräumte: "Ich kann verstehen, wenn sich ein Spieler Gedanken macht. Thiago hat in Spanien beim FC Barcelona gespielt und in der Bundesliga für den FC Bayern München. Wenn er es jetzt vielleicht nochmal in der Premier League versuchen will, habe ich dafür absolutes Verständnis."

Gleichzeitig aber fände es Flick "schade", wenn Thiago ginge, denn Thiago gebe "unserem Spiel das gewisse Etwas". Am Ende entscheide jedoch der Spieler und der Trainer müsse es respektieren.

FC Bayern - News: Salihamidzic gibt Update zu Alaba-Verhandlungen

Sportvorstand Hasan Salihamidzic arbeitet hinter den Kulissen weiter an einem Verbleib von Abwehrchef David Alaba (28). Im Gespräch mit Sky gab er dazu nun ein Update. "Wir beim FC Bayern wollen natürlich alle, dass David hier bleibt. Wir versuchen alles dafür, wir geben Gas - nicht nur mit Worten", sagte der 43-Jährige. Zudem bestätigte er "gute Gespräche", nachdem es zuletzt mit Alabas Berater Pini Zahavi gekracht haben soll.

Die ausführliche News zum Thema lest Ihr hier!

FC Bayern - News: Coman fraglich gegen Chelsea

Im Vorfeld des Champions-League-Achtelfinal-Rückspiels gegen Chelsea (So., 21 Uhr im LIVETICKER ) bangt der FC Bayern um Flügelspieler Kingsley Coman (24). Der Franzose leidet an muskulären Problemen und absolvierte zuletzt nur Lauftraining.

Ob Coman komplett oder nur für die Startelf ausfällt, ist unklar. Alternativen auf der linken Offensivseite sind daher Ivan Perisic (31) und Philippe Coutinho (28).

FC Bayern - Kader: Diese Spieler stehen im Kader gegen Chelsea

Mannschaftsteil Spieler Tor Manuel Neuer, Sven Ulreich, Christian Früchtl, Rob-Torben Hoffmann* Abwehr Alvaro Odriozola, Niklas Süle, Benjamin Pavard, Jerome Boateng, Lucas Hernandez, David Alaba, Alphonso Davies, Bright Arrey-Mbi Mittelfeld Thiago Alcantara, Javi Martinez, Philippe Coutinho, Mickael Cuisance, Leon Goretzka, Corentin Tolisso, Joshua Kimmich, Oliver Batista-Meier*, Malik Tillman, Jamal Musiala, Thomas Müller Angriff Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Kingsley Coman, Iven Perisic, Joshua Zirkzee*

* Diese Spieler stehen auf der B-Liste.