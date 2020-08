NBA heute live: Kings vs. Pelicans, Mavericks vs. Clippers & Co. im Livestream und Liveticker

Am heutigen Donnerstag geht das Playoff-Rennen vor allem im Westen in die heiße Phase. SPOX begleitet das Geschehen ab 18 Uhr im Liveticker - außerdem erfahrt ihr hier alles zur Übertragung der Spiele!

Das Geschehen am heutigen Tag wird mit dem Duell der Kings und Pelicans eröffnet. Beide Teams befinden sich derzeit außerhalb der Playoff-Plätze im Westen, hoffen aber noch auf eine Teilnahme. Vor allem den Pelicans sind hier noch Chancen auszurechnen. Mit Rookie-Sensation Zion Williamson gehören sie zu den spektakulärsten Teams der NBA.

In der Folge treffen zwei absolute Ost-Giganten aufeinander. Milwaukee hat den Top-Seed bereits sicher, will gegen Miami aber sicherlich ein Statement setzen. Bisher haben die Heat beide Duelle dieser Saison mit den Bucks für sich entschieden, derzeit würde es dieses Duell auch in der zweiten Playoff-Runde geben.

Um 0.30 Uhr steht dann ein weiteres Top-Duell an, das Stand jetzt sogar in der ersten Playoff-Runde stattfinden könnte: Mavericks vs. Clippers. Auch hier wird es vor allem für Dallas darum gehen, Selbstvertrauen zu tanken. Hier gibt es einen ausführlichen Bericht zur Situation des Teams um Luka Doncic.

Wer richtig lange wach bleiben will, hat dann um 3 Uhr noch einen weiteren echten Leckerbissen vor der Brust. Das beste Team der Western Conference trifft auf eins der gefährlichsten: Die Lakers duellieren sich mit den Rockets.

NBA heute: Die Spiele im Überblick

Uhrzeit (MESZ) Heim Auswärts Übertragung 19.30 Uhr Sacramento Kings New Orleans Pelicans DAZN 22 Uhr Milwaukee Bucks Miami Heat DAZN 22 Uhr Phoenix Suns Indiana Pacers League Pass 0.30 Uhr (Fr.) Dallas Mavericks L.A. Clippers DAZN 2 Uhr (Fr.) Denver Nuggets Portland Trail Blazers League Pass 3 Uhr (Fr.) Houston Rockets Los Angeles Lakers DAZN

NBA: Übertragung heute live im TV und Livestream

Vier Spiele in Folge sind heute beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Eine Übertragung im deutschen Free-TV gibt es hingegen nicht. Los geht es um 19.30 Uhr mit der Partie der Sacramento Kings gegen die New Orleans Pelicans um Rookie-Sensation Zion Williamson, in der Folge gibt es bis ca. 6 Uhr morgens ein Topspiel nach dem anderen.

Auch in den kommenden Tagen geht es auf DAZN und SPOX weiter mit jeder Menge NBA. DAZN zeigt jeden Tag beim Restart mindestens ein NBA-Spiel begleitet Euch auch umfassend durch die Playoffs. Hier geht es zum Livestream-Kalender von SPOX und DAZN.

DAZN kann einen Monat lang gratis getestet werden und kostet im Anschluss 11,99 Euro im Monat und 119,99 Euro im Jahresabo.

NBA: Die Tabelle der Bubble-Teams am 6. August 2020

Die beiden Conferences haben ihren jeweiligen Top-Seed in Los Angeles und Milwaukee bereits gefunden. Völlig unklar ist aber noch, wer gegen wen in der ersten Runde antreten wird. In der Western Conference ist auch das Teilnehmerfeld noch nicht vollständig.