Formel 1 - Jubiläums-GP von Silverstone: Termin, Datum, TV-Übertragung

Am kommenden Rennwochenende feiert die Silverstone-Strecke 70-Jähriges Jubiläum. Hier erfahrt Ihr alle wichtigen Infos zu Termin, Datum und TV-Übertragung.

Erst vergangene Woche fuhr Lewis Hamilton mit seinem Mercedes im vierten Rennen der Saison in Silverstone als Erster über die Zielline. Am kommenden Wochenende geht es wieder mit einem Grand Prix in Silverstone weiter. Diesmal ist es das 70-Jährige Jubiläum.

Jubiläums-GP von Silverstone: Termin und Datum

Das Rennwochenende startet am Freitag, den 7. August, mit den ersten beiden freien Trainings. Am Tag darauf wird nach dem dritten freien Training im Qualifying die Startaufstellung gebildet. Das Rennen geht dann schließlich am Sonntag, den 9. August, um 15.10 Uhr über die Bühne.

Datum Uhrzeit Programm 7. August 12:00 Uhr 1. Freies Training 7. August 16:00 Uhr 2. Freies Training 8. August 12:00 Uhr 3. Freies Training 8. August 15:00 Uhr Qualifying 9. August ab 15.10 Uhr Rennen

Jubiläums-GP von Silverstone: TV-Übertragung

Der GP von Silverstone wird sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV übertragen. Der private Sender RTL übernimmt dabei den Free-TV-Teil. Wer das ganze Rennwochenende mitverfolgen möchte, der ist bei Sky genau richtig. Jedoch wird dafür ein kostenpflichtiges SkyGo -Abo oder SkyTicket benötigt. Auch der Streamingdienst F1TV bietet das Rennen an.

Jubiläums-GP von Silverstone im Liveticker

Ihr könnt auch das ganze Rennwochenende mit dem Liveticker von SPOX mitverfolgen.

Jubiläums-GP von Silverstone: Über die Strecke

Der Silverstone Circuit befindet sich in Großbritannien und ist 5.891 Meter lang. Die gesamte Distanz beläuft sich nach 52 gefahrenen Runden auf 306,198 km. Die Strecke hat insgesamt zehn Rechts- und acht Linkskurven.

Datum Grand Prix 07.08. - 09.08.2020 70. Jubiläums GP ( Silverstone) 14.08. - 16.08.2020 Spanien GP ( Barcelona) 28.08. - 30.08.2020 Belgien GP ( Spa-Francorchamps) 04.09. - 06.09.2020 Italien GP ( Monza) 11.09. - 13.09.2020 GP der Toskana (Mugello) 25.09. - 27.09.2020 Russland GP (Sochi) 09.10. - 11.10.2020 GP der Eifel (Nürburgring) 23.10. - 25.10.2020 Portugal GP (Portimao) 30.10. - 01.11.2020 Emilia-Romagna GP (Imola)

Formel 1: Der aktuelle Stand in der Weltmeisterschaft

Wie schon in den vergangenen Jahren dominiert der Mercedes. Serienweltmeister Lewis Hamilton führt wie üblich die WM-Rangliste an. Der Deutsche Sebastian Vettel ist mit seinem Ferrari nach einem katastrophalen Start in die Saison weit abgeschlagen auf Platz 13 mit nur zehn 10 Punkten.