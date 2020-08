NFL-News: Linebacker C.J. Mosley von den New York Jets verzichtet auf die Saison 2020

Linebacker C.J. Mosley von den New York Jets verzichtet auf einen Start in der NFL-Saison 2020. Das berichtet ESPN-Insider Adam Schefter mit Bezug auf ligainterne Quellen.

© imago images / ZUMA Press

Dem Bericht nach wird der Star-Linebacker wegen familiärer Gesundheitsbedenken kommende Saison nicht spielen. Seinen offiziellen Brief mit der Erklärung soll er am Samstag an sein Team geschickt haben. Damit ist der 28-Jährige Teil der wachsenden Anzahl an Spielern, die kommende Saison nicht auflaufen werden .

Mosley ist mit 16 Millionen Euro pro Jahr der bestbezahlte Spieler im Jets-Roster. Zehn davon hat er bereits vor Beginn der Saison Mitte März erhalten, die weiteren sechs wären als klassisches Grundgehalt auf sein Konto geflossen.

Mosley nach Adams schon der zweite Verlust für die Jets

Durch den Ausfall von Mosley hat die Franchise aus New York nun innerhalb einer Woche ihre zwei besten Defensivspieler verloren, nachdem vergangenen Sonntag Safety Jamal Adams zu den Seahawks getradet wurde .

In der vergangenen Saison unterschrieb Mosley einen Fünfjahresvertrag über 85 Millionen Dollar bei den Jets, verpasste vergangene Saison aber 14 Spiele aufgrund einer Verletzung.