Serie A: SSC Neapel - Lazio Rom heute live im TV, Livestream und Liveticker

Finale in der Serie A: Während Lazio noch auf die Vize-Meisterschaft hoffen darf, endet für Napoli eine zumindest in der Liga verkorkste Saison. Wo könnt Ihr die Partie sehen? Hier gibt es die Antwort.

Den letzten Spieltag in der Serie A gibt es live und exklusiv auf DAZN.

SSC Neapel gegen Lazio Rom: Wann und wo findet das Spiel statt?

Schauplatz der Partie SSC Neapel gegen Lazio Rom am 38. Spieltag der Serie A ist das San Paolo in der drittgrößten Stadt Italiens. Los geht's am heutigen Abend um 20.45 Uhr.

Serie A: Napoli vs. Lazio heute live im TV, Livestream und Ticker

Die Serie A ist in Deutschland live und exklusiv auf DAZN zu sehen, eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es nicht. Wie gewohnt starten die Vorberichte beim Streamingdienst 15 Minuten vor Anpfiff, bei der Partie Neapel vs. Lazio stimmen Euch Kommentator Tino Polster und Experte Jonas Hummels auf die Begegnung ein.

Bei DAZN bekommt Ihr die geballte Ladung Fußball. Ob Bundesliga, Champions League, Europa League oder Partien aus Spanien, Frankreich und den USA - alles kein Problem!

Keine Lust auf ein DAZN -Abo oder kein Datenvolumen mehr? Dann schaut doch bei SPOX vorbei, wo wir Euch zu zahlreichen Sportevents Liveticker zur Verfügung stellen.

Zum Liveticker Napoli gegen Lazio geht's hier.

Ciro Immobile schnappt sich (wohl) den Goldenen Schuh

Beim BVB ein Mega-Flop, in Rom überragend! Seit vier Jahren spielt Immobile in der Ewigen Stadt, nach 177 Einsätzen stehen beeindruckende 124 Treffer zu Buche. Besonders stark spielt der 30-Jährige in der aktuellen Spielzeit auf.

Durch seinen Treffer gegen Brescia zog er am Mittwoch im Rennen um den Goldenen Schuh an Bayerns Robert Lewandowski vorbei und steht nun mit 35 Toren auf Platz eins. Einzig Cristiano Ronaldo (31 Tore) kann am letzten Spieltag noch vorbeiziehen - und das auch nur noch theoretisch.

Serie A: Alle Partien des 38. Spieltags in der Übersicht

Die Blicke der Laziali richten sich außerdem nach Bergamo: Sollten es im Parallelspiel zwischen Atalanta und Inter keinen Sieger geben, könnte Rom mit einem Erfolg in Neapel die Saison auf Platz zwei abschließen.

Termin Heim Auswärts 1. August, 18 Uhr Brescia Calcio Sampdoria Genua 1. August, 20.45 Uhr AC Mailand Cagliari Calcio 1. August, 20.45 Uhr Atalanta Bergamo Inter Mailand 1. August, 20.45 Uhr SSC Neapel Lazio Rom 1. August, 20.45 Uhr Juventus Turin AS Rom 2. August, 18 Uhr SPAL Ferrara AC Florenz 2. August, 20.45 Uhr CFC Genua Hellas Verona FC 2. August, 20.45 Uhr Lecce Parma Calcio 2. August, 20.45 Uhr Bologna FC Turin 2. August, 20.45 Uhr US Sassuolo Calcio Udinese Calcio

Serie A: Die Tabelle vor dem 38. Spieltag

Neapel hat nach einer enttäuschenden Saison in der Liga keine Chancen mehr auf das Erreichen der internationalen Plätze. Durch den Sieg in der Coppa Italia - das Finale gewann Napoli im Elfmeterschießen gegen Juve - ist die Qualifikation für die Europa League allerdings bereits sichergestellt.