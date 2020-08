Wer zeigt / überträgt FC Bayern - Olympique Marseille heute live im TV und Livestream?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© imago images/Jürgen Fromme

Die gute Nachricht: Das Spiel gibt es kostenfrei für jedermann zu sehen.

FC Bayern gegen Olympique Marseille: Termin und Ort

Anpfiff der Partie ist am heutigen Freitag, den 31. Juli, um 16 Uhr.

Ausgetragen wird das Spiel, das ohne Zuschauer auskommen muss, am FC Bayern Campus. Dort trainieren und spielen sonst die Nachwuchsmannschaften des FCB.

FC Bayern vor der CL: So seht Ihr das Testspiel heute live

Die vollen 90 Minuten des finalen Tests vor der CL-Fortsetzung für den FC Bayern gibt es heute bei MagentaSport . Der Sender der Telekom sendet heute, anders als etwa bei der 3. Liga, frei empfangbar.

Der wohl einfachste Weg, an Livebilder der Partie zu kommen, ist der Livestream von MagentaSport . Dieser ist heute kostenlos.

Weitere Möglichkeiten sind der Empfang via MagentaTV oder per App.

Durch die Sendung, die um 15.45 Uhr startet, begleiten Euch Moderatorin Annett Sattler, Kommentator Christian Straßburger und Experte Rudi Bommer.

FC Bayern: So geht es im August weiter

"Der ‚Audi Football Summit' gegen Olympique Marseille findet zu einem optimalen Zeitpunkt als Vorbereitung auf das Rückspiel im Champions League-Achtelfinale gegen den FC Chelsea statt", so Hansi Flick in einer Mitteilung auf der Website des FC Bayern.

Klar ist damit der Fokus auf die Königsklasse, in der es für den FCB am 8. August in der heimischen Allianz Arena weitergeht. Nach dem 3:0-Erfolg an der Stamford Brigde dürfte ein Weiterkommen nur noch Formsache sein.

"Die Mannschaft und das Trainerteam werden sehr konzentriert und mit hoher Qualität arbeiten, um in diesem Spiel an unsere Leistungen aus der Bundesliga und dem Pokalfinale anzuknüpfen", sagte Flick weiter - und dürfte auf den dritten Titel der Saison schielen.

Diesen könnte der deutsche Rekordmeister am 23. August einfahren, dann steht das Finale der Champions League auf dem Plan.

Vorher allerdings warten in einem möglichen Viertelfinale der SSC Neapel oder der FC Barcelona, ehe die Bayern es im Halbfinale mit Real Madrid, Juventus Turin, Manchester City oder Olympique Lyon zu tun bekommen könnten.

© imago images / Sven Simon

Die Termine des FC Bayern im August