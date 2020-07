FC Bayern gegen Olympique Marseille: Das Testspiel im Liveticker - 1:0

Vor dem Restart in der Champions League bestreitet der FC Bayern heute Abend seine Generalprobe: Zu Gast in München ist Ligue-1-Klub Olympique Lyon. Hier könnt Ihr im Ticker live dabei sein.

FC Bayern: Testspiel gegen Olympique Marseille: Das Testspiel im Liveticker - 1:0

Tor: 1:0 Gnabry (20.)

59.: Die Bayern haben knapp eine halbe Stunde vor Schluss 66 Prozent Ballbesitz. OM steht weiterhin tief in der eigenen Hälfte.

56.: Coutinho darf sich am Strafraum drehen und abschließen. Sein Versuch geht nur knapp am Kasten vorbei.

55.: Nach dem ersten längeren Ballbesitz von OM bekommen die Bayern eine Kontermöglichkeit. Im Fünfmeterraum kommt der Pole zum Abschluss. Aus dem Vollsprint zieht er voll aber. Sein Ball geht aber knapp über das Tor.

53.: Die Bayern stellen weiterhin früh zu und setzen die Gäste stark unter Druck.

50.: Die Franzosen haben ebenfalls getauscht. Der Ex-Hannoverer Sakai ist nun mit von der Partie.

48.: Der Freistoß wird abgewehrt und so gibt es eine Ecke. Coutinho spielt den Ball scharf herein, Tolisso kommt dran, kann ihn aber nicht mehr drücken. Weiter geht's mit Abstoß.

47.: Amavi kann Kimmich an der Ecke nur mit einem robusten Einsteigen stoppen. Für den FCB gibt es nun einen Freistoß.

46.: Beim FCB kommen Coutinho, Hernandez, Tolisso und Coman ins Spiel. Dafür sind Alaba, Müller, Perisic und Goretzka in der Kabine geblieben.

FC Bayern: Testspiel gegen Olympique Marseille heute im Liveticker - 1:0 zur Halbzeit

Halbzeit: Der FC Bayern tritt sehr dominant auf und hat das Spiel unter Kontrolle. Die Münchner verlagern, vor allem durch Alaba, gut und machen so das Spiel breit. Lediglich die Flanken und letzten Zuspiele sitzen noch nicht ganz. Am Ende der ersten Hälfte hatte der FCB noch mehrere Chance auf einen höheren Spielstand. 8:4 Torschüsse, rund 65 Prozent Ballbesitz sowie 55 Prozent gewonnene Zweikämpfe - die Bayern sind nach der kurzen Pause ohne Training schon wieder gut dabei.

45+3.: Es ist Halbzeit!

45+1.: Da kommt Lewandowski doch noch in Szene. Der Pole bedient den mitgelaufenen Davies, der auf einmal frei vor dem Tor steht. Davies scheitert aber an Mandanda. Den Nachschuss bekommt Gnabry. Aus spitzen Winkel lässt sich da aber nicht viel machen. Im Stadion freute man sich allerdings schon zu früh: Die Tormusik ging an.

45.: Eine Minute gibt es obendrauf.

45.: Wieder muss Mandanda parieren. Wie Kimmich in Dortmund versucht Müller von der Strafraumgrenze, den Ball zu lupfen. Mandanda ist wieder zur Stelle.

44.: Robert Lewandowski hängt bislang noch in der Luft. Der Pole kommt kaum zu Ballaktionen.

Mandanda verhindert größeren Rückstand

41.: Chance FCB! Kimmich ist aufgerückt und kann aus rund 10 Metern abschließen. Mandanda ist aber zur Stelle und kann den Ball abwehren.

40.: Bei Ivan Perisic ist noch ein bisschen mehr Luft nach oben. Der Kroate läuft sich über links oft fest oder ist zu ungenau.

38.: Die nächste Ecke für den FCB. Eine Flanke von Perisic wird ins Aus abgefälscht.

37.: Es spielen nur noch die Bayern. Kimmich und Müller spielen sich über rechts vor. Das blinde Miteinander klappt aber noch nicht so ganz.

34.: Marseille stellt sich jetzt tief hinten rein und muss mehrfach ordentlich durchschnaufen. Am 28. Juni haben die Franzosen allerdings schon mit dem Training begonnen.

31.: Die Bayern ziehen das Spiel immer wieder auseinander. Besonders Alaba und Kimmich versuchen, den diagonalen Pass zu spielen. Dadurch eröffnen sich in der Mitte immer wieder Lücken. Bislang nutzen sie diese Lücken aber noch nicht.

28.: OM kombiniert sich von der eigenen hinteren Reihe nach vorne. Über drei Stationen wird es dann auch schon gefährlich. Thauvin steckt auf Benedetto durch. Doch Boateng macht sich ganz lang und kann den Ball abgrätschen.

28.: Weiter geht es!

25.: Nach knapp 25 Minuten ist nun Zeit für eine Trinkpause.

23.: Die Bayern sind bislang sehr dominant. Vor allem das Pressing gelingt. Einzig die Flanken von den Außen könnten noch präziser sein.

Gnabry schießt FC Bayern zur Führung

20.: TOOOOR FÜR DEN FC BAYERN! Nach mehreren Bällen bekommt Gnabry am Sechzehner den Ball. Der Nationalspieler wird nicht angegriffen und macht eine Körpertäuschung. Bei dieser Bewegung geht ein OM-Verteidiger zu Boden, sodass Gnabry einfach abschließen kann. Verdiente Führung für den FCB.

19.: Nächste Ecke für den FCB und mal wieder wird sie kurz gespielt. Jegliche Versuche, den Ball in den Strafraum zu bekommen scheitern.

16.: Erster Schuss der Partie: Sarr zieht aus 20 Metern ab. Sein Schuss geht gut zwei Meter am Tor vorbei.

14.: Nach einem langen Pass ist OM auf einmal in einer Drei-gegen-Zwei-Situation. Am Ende kann der FCB die Situation klären. Zuvor sah es aber schon sehr nach Abseits aus. Den VAR gibt es heute übrigens mal nicht.

12.: Die Gäste haben im Aufbauspiel kaum ihre Ruhe. Die Bayern gehen immer wieder früh drauf. Kein Wunder, dass da viele Pässe nicht ihr Ziel finden.

9.: Alaba öffnet mit einem Diagonal-Ball die Verteidigung. Auf der rechten Seite ist Müller frei, sein Pass landet aber nicht bei Lewandowski.

8.: Beim Freistoß stehen aber mehrere OM-Spieler im Abseits.

7.: Die Gäste verlagern das Spiel schnell. Thauvin ist auf der rechten Seite sehr frei und läuft auf Davies zu. Der Kanadier stellt erst gut zu, foult im zweiten Schritt Thauvin aber. Es gibt Freistoß.

5.: Die Bayern machen da weiter, wo sie aufgehört haben. Sie gehen früh drauf und machen ordentlich Tempo.

2.: Es gibt den ersten Eckstoß für den FCB: Gnabry spielt den Ball von rechts in die Mitte, der Ball wird aber ins Aus abgeblockt. Die Ecke wird von einem OM-Verteidiger geklärt.

1.: Bereits nach 13 Sekunden gibt es das erste Foul des Spiels. Thomas Müller liegt kurz auf Boden, rappelt sich aber wieder auf.

1.: Los geht's!

Schiedsrichter Dr. Felix Brych wird die Partie heute leiten.

FC Bayern: Testspiel gegen Olympique Marseille heute im Liveticker - Vor Beginn

Die Aufstellungen:

FC Bayern : Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski

: Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski Olympique Marseille: Mandanda - Sarr, Alvaro, Caleta-Car, Amavi - Kamara - Rongier, Sanson - Thauvin, Benedetto, Payet

FCB-Bank:

So sieht die Bank des FC Bayern aus: Ulreich, Odriozola, Süle, Martinez, Coutinho, Cuisance, Hernandez, Tolisson, Singh, Coman, Zirkzee, Tillman, Arrey Mbi

Vor Beginn:

Die Mannschaften betreten den Rasen. Gleich geht es los!

Vor Beginn:

Hansi Flick hat vor Anpfiff über Joshua Kimmich gesprochen: "Er stellt sich in den Dienst der Mannschaft, für uns hat das auch Vorteile."

Vor Beginn:

In der Champions League trafen beide Mannschaften bislang zweimal aufeinander. Im CL-Viertelfinale der Saison 2011/12 setzte sich der FC Bayern jeweils mit zwei 2:0-Siegen durch.

Vor Beginn:

Kommen wir zum Gegner: Marseille schloss die vergangene, aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochene Spielzeit, auf dem zweiten Platz ab. Erstmals seit der Spielzeit 13/14 wird der Klub wieder in der Champions League auf Torejagd gehen. In Frankreich geht die Saison Ende August weiter.

Vor Beginn:

Durch die Aufstellung ist nun auch klar: Joshua Kimmich wird auf der rechten Seite spielen. Für ihn rückt Thiago wieder in die Startelf. Ivan Perisic darf über links für Kingsley Coman ran.

Vor Beginn:

Verzichten wird Trainer Hansi Flick auf die Neuzugänge Leroy Sane und Tanguy Nianzou, da diese für die Champions League nicht spielberechtigt wären. Außerdem fehlt Benjamin Pavard verletzungsbedingt. "Ich bin optimistisch, dass Benji nur für das Spiel gegen Chelsea ausfallen wird", sagte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hinsichtlich der Bänderverletzung des Franzosen.

Vor Beginn:

Los geht's um 16 Uhr. Gespielt wird auf dem Campus des FC Bayern. Das Testspiel findet im Rahmen des Audi Football Summits statt und wird ohne Zuschauer ausgetragen.

Vor Beginn:

Gut eine Woche vor dem Restart in der Champions League - am kommenden Samstag empfängt der FC Bayern den FC Chelsea zum Achtelfinal-Rückspiel in der Allianz Arena - erfolgt die Generalprobe.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker des heutigen Testspiels des FC Bayern gegen Olympique Marseille.

FC Bayern gegen Olympique Marseille heute live im TV und Livestream

Das Testspiel FCB gegen Olympique ist live und kostenlos bei MagentaSport zu sehen. Da Sportportal der Telekom stellt neben dem TV-Bild auch einen Livestream bereit, für den keine Registrierung notwendig ist.

Die Vorberichterstattung startet um 15.45 Uhr, dann führt Euch Moderatorin Annett Sattler durchs Programm, unterstützt von Kommentator Christian Straßburger und Experte Rudi Bommer.

