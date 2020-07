Formel 1: Großer Preis von Großbritannien in Silverstone - Freies Training heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

GP von Silverstone: Ergebnis des 1. Trainings

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat im ersten Freien Training für den Formel-1-Grand-Prix von Großbritannien in Silverstone die Bestzeit herausgefahren. Bei über 30 Grad Lufttemperatur verwies der Niederländer Weltmeister und "Gastgeber" Lewis Hamilton im Mercedes und Lance Stroll im Racing Point auf die Plätze zwei und drei.

Der Deutsche Nico Hülkenberg, der bei Racing Point für den mit dem Coronavirus infizierten Mexikaner Sergio Perez einspringt, kam auf den neunten Platz. Für seinen Landsmann Sebastian Vettel war die erste Trainingseinheit dagegen schnell vorbei. Wegen eines Problems an der Kühlung seines Ferrari musste der viermalige Weltmeister vorzeitig an die Box kommen. Er war praktisch während der gesamten Session nur Zuschauer.

Erster positiver Corona-Test in Formel 1

Die Formel 1 hat ihren ersten Coronavirus-Fall nach dem Saison-Neustart. Der mexikanische Fahrer Sergio Perez wurde positiv auf Covid-19 getestet. Das teilten der Internationale Automobilverband (FIA) und die Rennserie am Donnerstagabend mit. Der 30-Jährige vom Team Racing Point darf nun nicht am Großen Preis von Großbritannien am Sonntag teilnehmen.

Routinier Nico Hülkenberg wird Perez bei Racing Point ersetzen. Das bestätigte das Team am Freitag kurz vor Beginn des ersten freien Trainings in Silverstone.

Formel 1, Großbritannien GP: Die Termine

Datum Wochentag Uhrzeit Events 31.7.2020 Freitag 12 Uhr Erstes Freies Training 31.7.2020 Freitag 16 Uhr Zweites Freies Training 01.08.2020 Samstag 12 Uhr Drittes Freies Training 01.08.2020 Samstag 15 Uhr Qualifying 02.08.2020 Sonntag 15.10 Uhr Rennen

Freies Training beim GP in Silverstone heute live im TV und Livestream

Die Rechte zur Formel 1 sicherte sich der ORF , das erste Freie Training wird allerdings nicht übertragen. Ab 15.55 Uhr schaltet ORF1 zum Zweiten Freien Training, durch die Sendung begleiten Ernst Hausleitner und Alexander Wurz.

Pay-TV-Sender Sky zeigt das 1. wie auch das 2. Freie Training. Um 12 Uhr startet der erste Durchgang, die zweite Trainingseinheit gibt es ebenfalls ab 16 Uhr.

Sollte kein Fernseher zur Verfügung stehen, ist die Übertragung auch in der ORF TVthek abrufbar. Hier geht es zum Link .

Alternativ dazu liefert die SkyGo -App einen kostenpflichtigen Livestream.

Formel 1: Freies Training in Großbritannien im Liveticker

Damit ihr auf dem aktuellsten Stand bleibt, tickern wir auch alle Sessions beim Großen Preis von Großbritannien umfassend mit.

Hier geht's zum Liveticker des 1. Freien Trainings.

Hier geht's zum Liveticker des 2. Freien Trainings.

F1 in Silverstone: Alle Sieger seit 2010

Jahr Fahrer Team 2010 Mark Webber Red Bull 2011 Fernando Alonso Ferrari 2012 Mark Webber Red Bull 2013 Nico Rosberg Mercedes 2014 Lewis Hamilton Mercedes 2015 Lewis Hamilton Mercedes 2016 Lewis Hamilton Mercedes 2017 Lewis Hamilton Mercedes 2018 Sebastian Vettel Ferrari 2019 Lewis Hamilton Mercedes

Formel 1: Kalender der Saison 2020

Im bisherigen Rennkalender sind 13 Rennen fixiert. Die Formel 1 versucht weiterhin insgesamt auf 15 bis 18 Saisonrennen zu kommen.

Rennen Rennen Strecke Datum 1 GP von Österreich Red Bull Ring, Spielberg 03.-05. Juli 2020 2 GP der Steiermark Red Bull Ring, Spielberg 10.-12. Juli 2020 3 GP von Ungarn Hungaroring 17.-19. Juli 2020 4 GP von Großbritannien Silverstone 31. Juli - 02. August 2020 5 70. Jubiläums-GP Silverstone 07.-09. August 2020 6 GP von Spanien Circuit de Barcelona-Catalunya 14.-16. August 2020 7 GP von Belgien Spa-Francorchamps 28.-30. August 2020 8 GP von Italien Monza 04.-06. September 2020 9 GP der Toskana Mugello 11.-13. September 2020 10 GP von Russland Sotschi 25.-27. September 2020 11 GP der Eifel Nürburgring 09.- 11. Oktober 2020 12 GP von Portugal Portimao 23.-25. Oktober 2020 13 GP von Emilia-Romagna Imola 30. Oktober - 01. November 2020

Formel 1: Die Gesamtwertung im Überblick

In der Fahrerwertung liegt Lewis Hamilton vor Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas in Führung. Der Abstand zur Konkurrenz ist nach dem Saisonstart stets gewachsen, auf Rang drei lauert Max Verstappen.

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 63 2 Valtteri Bottas Mercedes 58 3 Max Verstappen Red Bull 33 4 Lando Norris McLaren 26 5 Alexander Albon Red Bull 22 6 Sergio Perez Racing Point 22 7 Charles Leclerc Ferrari 18 8 Lance Stroll Racing Point 18 9 Carlos Sainz McLaren 15 10 Sebastian Vettel Ferrari 9

Nürburgring feiert Comeback - Formel 1 auf 13 Rennen aufgestockt

Die Formel 1 kehrt im Herbst auf den Nürburgring zurück und hat auch zwei weitere Europa-Rennen für 2020 ins Programm genommen. Die Rennserie einigte sich mit den Betreibern der Traditionsstrecke in der Eiffel auf ein Rennen am 11. Oktober, geplant wird vorerst ohne Zuschauer. Am 25. Oktober wird erstmals überhaupt in Portimao in Portugal um WM-Punkte gefahren, am 1. November erneut in Imola.

Zuletzt war die Königsklasse des Motorsports vor sieben Jahren auf dem Nürburgring gefahren, Sieger war Sebastian Vettel. Nun kehrt sie mit dem Großen Preis der Eiffel zurück. Wegen der finanziellen Turbulenzen am Nürburgring hatten sich die Streckenbetreiber zuletzt keine Auftritte der Formel 1 mehr leisten können. Der deutsche Grand Prix wurde nur noch auf dem Hockenheimring ausgetragen. Auch Hockenheim stand aber für dieses Jahr nicht mehr im Rennkalender der Formel 1.

Mit der Einigung kommt die Rennserie ihrem Ziel von mindestens 15 Grands Prix in diesem Jahr wieder ein Stück näher. Es sind nun 13 WM-Läufe fest terminiert.