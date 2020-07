Facebook

© imago images / Sports Press Photo

Die aktuelle Saison der Champions League wurde im März mitten während der Rückspiele im Achtelfinale unterbrochen, sodass vier Partien bereits gespielt wurden und vier weitere noch absolviert werden müssen.

UEFA Champions League: Wann und wo findet das Achtelfinale statt?

Die verbleibenden Achtelfinalrückspiele finden am Freitag, 7. August, und Samstag, 8. August, statt und werden jeweils um 21 Uhr angepfiffen.

Dabei dürfen die Gastgeberteams ihr Heimrecht ganz normal ausüben und im eigenen Stadion antreten, allerdings nach wie vor ohne Zuschauer. Erst ab dem Viertelfinale werden alle Spiele in Lissabon ausgetragen.

Champions-League-Achtelfinale: Diese Spiele zeigt Sky

Der Pay-TV-Sender Sky teilt sich in dieser Saison erneut die Übertragungsrechte für die Königsklasse mit dem Streamingdienst DAZN . Daran ändert sich auch nach der Coronapause nichts. Dementsprechend zeigt Sky die Hälfte der noch ausstehenden Achtelfinals, an beiden Tagen je eins. Zudem überträgt Sky an beiden Tagen die Konferenz aus den Parallelspielen.

Am Freitag läuft das Spitzenspiel zwischen Manchester City und Real Madrid mit dem Kommentar von Martin Groß, am nächsten Tag folgt dann das Rückspiel der Bayern gegen Chelsea. Dort kommentiert Wolff Fuss.

Achtelfinale der Champions League: Die Begegnungen

Datum Heim Gast Übertragung 07.08.2020, 21 Uhr Juventus Turin Olympique Lyon DAZN 07.08.2020, 21 Uhr Manchester City Real Madrid Sky 08.08.2020, 21 Uhr FC Barcelona SSC Neapel DAZN 08.08.2020, 21 Uhr FC Bayern München FC Chelsea Sky

So könnt ihr das Champions-League-Achtelfinale auf Sky sehen

Die Einzelspiele laufen an beiden Tagen jeweils ab 20.50 Uhr auf dem Kanal Sky Sport 2 (HD) . Um 19.30 Uhr beginnt dort auch jeweils die Vorberichterstattung für den Abend. Am Freitag moderiert dort Michael Leopold gemeinsam mit Experte Dietmar Hamann, am Samstag begrüßen dann Sebastian Hellmann und Lothar Matthäus. Taktikexperte Erik Meijer ist an beiden Tagen mit dabei.

Die Konferenz läuft dagegen auf Sky Sport 1 (HD) . Am Freitag kommentiert dort Frank Buschmann das Spiel City - Real und Kai Dittmann das Duell zwischen Juventus Turin und Olympique Lyon. Einen Tag später kommentiert Dittmann dann in der Konferenz das Bayern-Spiel, während Buschmann für Barcelona gegen Neapel zuständig ist.

Zudem bietet Sky alle Übertragungen für seine Kunden auch per Livestream auf Sky Go an. Falls ihr kein Sky-Kunde seid, könnt ihr die Partien auch über das Sky Ticket einmalig buchen.

Die beiden anderen Spiele laufen in voller Länge nur beim Streamingdienst DAZN .

UEFA Champions League 2020: Die folgenden Termine in der Übersicht