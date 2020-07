FC Bayern: Jerome Boateng würde zur Premier League "nicht nein sagen"

Facebook

© imago images/Jürgen Fromme

Boateng steht bei den Bayern noch bis 2021 unter Vertrag, seine Zukunft ist bislang nicht geklärt. Der Innenverteidiger tendiert zwar zu einem Verbleib in München, ihm sollen aber diverse Angebote vorliegen. Unter anderem aus England.

Er wäre "definitiv bereit", nochmal auf die Insel zu wechseln, betonte der Weltmeister von 2014. "Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Man kann nie wissen, aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, ich will dort nicht spielen. Es ist definitiv eine meiner Lieblingsligen", so sagte Boateng.

Boateng spielte bereits in der Saison 2010/2011 in England für Manchester City. Für die Citizens kam er damals in 24 Pflichtspielen zum Einsatz. Ein Tor oder eine Vorlage blieben ihm dabei verwehrt.