NBA - Isaac Bonga von den Wizards im Interview: "Über das Zimmer kann ich echt nicht meckern"

Außerdem erklärt der Deutsche, warum er sich für die Botschaft "Freedom" auf seinem Trikot entschieden hat und erzählt, wie er die Proteste gegen Rassismus und soziale Ungerechtigkeit in den USA erlebt hat.

Herr Bonga, wie sieht ein typischer Tag in der NBA-Bubble in Disney World für Sie aus?

Isaac Bonga: Normalerweise beginnt der Tag damit, dass wir aufstehen, einen Test machen und unsere Körpertemperatur messen. Wir haben eine App, in der wir jeden Morgen unsere Daten eingeben müssen. Danach geht es zum Frühstück, dann wird trainiert. Anschließend steht für uns Erholung und die Vorbereitung auf die nächste Trainingseinheit auf dem Programm.

In Florida sind die Corona-Statistiken in den vergangenen Woche in die Höhe geschossen. Wie sicher fühlen Sie sich in der Bubble?

Bonga: Ziemlich sicher. Wir werden wie gesagt jeden Tag getestet und von draußen kommt nicht wirklich jemand hier herein. Die NBA hat sich in den vergangenen Monaten sehr, sehr viel Zeit genommen und sich Gedanken gemacht, um uns alle hier sicher zu halten.

Wie sehen diese Vorsichtsmaßnahmen zum Beispiel aus?

Bonga: Es gibt jeden Tag einen Zeitraum von eineinhalb Stunden, in dem alle getestet werden. Verlassen kann ich mein Zimmer nur mit meiner Maske. Solche Sachen sind wichtig, damit man sich sicher fühlt und sich nicht ansteckt. Natürlich steht auch überall Desinfektionsmittel herum. Das alles soll helfen, sich selbst und die Leute um einen herum gesund zu halten.

Isaac Bonga: "Weiß nicht, was für Vorstellungen so manch anderer hatte"

Wie wird überprüft, ob sich jeder an die Regelungen hält? Haben Sie schon von einem Fall gehört, dass jemand über die "Snitch-Hotline" einen Spieler verpfiffen hat?

Bonga: Wenn ich jetzt mein Zimmer verlassen würde, stehen überall Sicherheitsleute, die schauen, dass jeder seine Maske anhat. Man sieht wirklich überall Leute, die überprüfen, dass die Regeln eingehalten werden. Von der Hotline hab ich noch nicht wirklich was gehört.

Als in den vergangen Wochen die Teams nach und nach in Disney World eingetrudelt sind, haben sich einige Spieler über das Essen oder ihre Zimmer beschwert. Wie sieht denn Ihr Zimmer aus?

Bonga: Ich weiß nicht, was für Vorstellungen so manch anderer hatte, aber ich habe hier ein schönes Bett, einen Fernseher und einen Balkon. Draußen ist ein Pool, den man benutzen kann. Das einzige, was für mich persönlich wichtig ist, ist, dass ich jetzt in Orlando bin. Auch als ich in D.C. war, habe ich die meiste Zeit in meinem Apartment verbracht, ich habe also nur meinen Standort gewechselt. Vom Tagesablauf her hat sich nichts groß geändert. Über das Zimmer kann ich echt nicht meckern.

Wie vertreiben Sie sich die freie Zeit auf Ihrem Zimmer?

Bonga: Ich habe meine Xbox mitgenommen, damit ich hier ein bisschen FIFA spielen kann. Ich spiele auch oft mit meinen Teamkollegen, das macht ziemlich viel Spaß.

Welche Aktivitäten stehen den Spielern sonst noch zur Verfügung? Fischen scheint sehr beliebt zu sein.

Bonga: Im Hotel gibt es eine Players Lounge, in die wir uns zurückziehen können. Da sind vier oder fünf Fernseher drin, an denen man NBA 2K zocken kann. Dazu Ping Pong, Pool-Billard und viele Kartenspiele. Draußen kann man fischen gehen, golfen oder Cornhole spielen, das haben wir schon oft gemacht. Wir haben hier also schon sehr viele Optionen.

Und natürlich steht täglich das Teamtraining auf dem Programm. In den vergangenen knapp vier Monaten haben die Spieler nicht gemeinsam trainieren können, wie haben Sie sich in dieser Phase fit gehalten?

Bonga: Wir haben ziemlich schnell versucht, wieder in einen Rhythmus zu kommen. Das heißt, wir haben viele Zoom-Workouts gemacht. Natürlich ist es anders, wenn man mit seinen Mitspielern in der Halle steht und trainiert. Aber ich glaube, es fällt uns schon ein bisschen leichter, jetzt zurückzukommen, weil wir seit eineinhalb oder zwei Monaten wieder trainieren. Wir müssen aber jetzt in Game-Shape kommen - Fünf-gegen-Fünf zu spielen, ist schon etwas anderes als die ganze Zeit Einzel-Workouts zu machen. Wir brauchen alle noch ein wenig Spielpraxis, um richtig in Form zu kommen.

Vor der Saisonfortsetzung beispielsweise in der BBL haben viele Spieler das erhöhte Verletzungsrisiko nach einer so langen Pause als größte Sorge angegeben. In der NBA haben Sie zwar eine längere Vorbereitungszeit, spielt dennoch die Angst mit, dass die Verletzungsgefahr größer sein könnte?

Bonga: Da denke ich nicht wirklich drüber nach. Ich achte darauf, dass ich mit Sachen wie Regeneration, Essen und Schlafen vorbeuge, damit ich mich in Zeiten wie diesen nicht verletze. Außerdem glaube ich, dass es heutzutage wichtiger ist, sich Gedanken über soziale Gerechtigkeit zu machen. In der Welt passieren momentan sehr, sehr viele Dinge.

Kyrie Irving hatte sich dafür eingesetzt, den Restart abzusagen, um den Protesten gegen Rassismus und soziale Ungerechtigkeit nicht die Aufmerksamkeit zu nehmen. Wie kam es zu Ihrer Entscheidung, an dem Turnier teilzunehmen? Sie haben die Proteste in Washington hautnah mitbekommen.

Bonga: Natürlich war es hart, das ganze selbst zu erleben. Die Proteste vor Ort zu sehen, ist ein bisschen anders, als wenn man das in den Nachrichten im Fernsehen sieht. Selbst bei den Protesten zu sein, hat mir auch einfach gezeigt, wie tief diese Wunde noch liegt und woran wir alle als Menschen noch arbeiten müssen. Ich glaube aber, Basketball ist etwas, das die Menschen wieder zusammenführen kann. Wir versuchen unsere Message an die Menschen da draußen zu senden und zu zeigen, dass wir weiter gegen Rassimus kämpfen werden, um etwas zu verändern.

Viele Spieler werden zum Restart eine Botschaft anstelle des eigenen Namens auf dem Trikotrücken tragen. Sie auch?

Bonga: Ich hatte zwei Botschaften in der engeren Auswahl, Freedom und Peace. Ich habe mich für Freedom entschieden, weil wir zusammen am 19. Juni den Juneteenth gefeiert haben. Das war der Tag, an dem wir sozusagen frei gekommen sind (Anm. d. Red.: Der Juneteenth ist ein Gedenktag zur Erinnerung an die Befreiung der afroamerikansichen Bevölkerung der Vereinigten Staaten aus der Sklaverei am 19. Juni 1865). Das war für mich ein guter Punkt, um mich zu erinnern, was es überhaupt bedeutet, frei zu sein. Man erlebt teilweise immer noch Dinge, von denen man denken würde, dass es sie heutzutage gar nicht mehr gibt. Freedom ist so eine Sache, an der ich mich persönlich festhalten möchte. Denn ich glaube, dass es bald einen Tag geben wird, an dem alle Menschen auch im Kopf alle anderen als freie Menschen ansehen werden.

NBA: Isaac Bonga über die Playoff-Chancen der Wizards

Stand teamintern die Teilnahme am Restart zur Diskussion? Einige Spieler haben zum Beispiel aufgrund von gesundheitlichen Bedenken abgesagt. Wie haben Sie im Team darüber diskutiert, ob Sie spielen wollen oder wie ist bei Ihnen persönlich die Entscheidung gereift?

Bonga: Ich glaube, das ist jedem selbst überlassen. Natürlich haben wir darüber gesprochen, aber jeder musste für sich seine eigene Entscheidung treffen. Wir sind im Nachhinein nochmal als Team zusammengekommen und haben die Entscheidung getroffen, dass wir gemeinsam spielen wollen. Uns wurde Basketball sozusagen weggenommen und jetzt wieder die Möglichkeit haben, Basketball zu spielen, ist natürlich eine große Freude für uns. Jetzt sind wir hier und haben nur noch Basketball und soziale Gerechtigkeit im Kopf - um die Welt zu verändern, aber auch unser Ziel Playoffs zu erreichen.

Werfen wir doch mal einen Blick auf die sportliche Situation. Wie wichtig ist es gerade für Sie, dass die Saison fortgesetzt wird? Ihr Vertrag für die kommende Saison ist nicht garantiert.

Bonga: Ich habe selbst noch gar nicht darüber nachgedacht, wie meine Zukunft aussehen könnte. Es passieren momentan so viele andere Sachen auf der Welt. Deswegen will ich im Hier und Jetzt leben und versuchen, etwas zu verändern, um eine bessere Zukunft zu schaffen.

Sie haben betont, dass das Ziel sei, die Playoffs zu erreichen. Allerdings sind Bradley Beal und Davis Bertans nicht mit dabei. Wie groß sind denn die Chancen der Wizards, sich für die Postseason oder zumindest das Play-In-Turnier zu qualifizieren?

Bonga: Ich denke, wir haben schon noch Chancen. Alle wissen natürlich, dass Beal und DB nicht hier sind, aber wir waren schon einmal in der Situation und haben sie meiner Meinung nach ziemlich gut gelöst. Wir haben immer noch genug Qualität, um dahin zu kommen, wo wir hin wollen. Wir wollen an das Level kommen, auf dem wir in der Saison waren, und daran arbeiten wir.

Der Restart der Saison erfolgt zunächst mit den acht Seeding Games, anschließend kommt es unter Umständen zu einem Play-In-Turnier, gefolgt von den Playoffs. Was halten Sie davon, die restliche Saison in diesem Format mit 22 Teams durchzuführen?

Bonga: Für mich persönlich ist das gut, einfach auch, weil wir noch eine Chance auf die Playoffs haben. Ich glaube, die NBA hat eine gute, aber auch eine sichere Entscheidung getroffen. Alle, die noch eine Chance hatten, können diese auch nutzen.

Isaac Bonga über NBA-Restart: "Wird auf jeden Fall anders"

Beim Finalturnier der BBL war zu sehen, dass nicht unbedingt das Team mit dem besten Kader auf dem Papier auch am besten aus den Startlöchern kommt. Wie wichtig sind andere Faktoren wie der Teamzusammenhalt oder die Stimmung in der Mannschaft? Kann man dadurch vielleicht auch ein bisschen wett machen, was an sportlicher Qualität fehlt?

Bonga: Es ist wichtig, ein Team zu haben, das es mag, viel miteinander abzuhängen und das haben wir hier auf jeden Fall. Solche Dinge werden auch auf das Feld übertragen. Im Endeffekt muss man aber einfach nur Spaß haben, zusammenspielen und so hart wie möglich spielen und am Ende wird sich das Resultat von selbst ergeben.

Die Spiele werden natürlich ohne Fans und in einem ungewohnten Umfeld stattfinden, was erwarten Sie sich von den Partien?

Bonga: Es wird auf jeden Fall anders. Aber wenn man einmal drin ist, wird man es, glaube ich, ausblenden, dass keine Fans mehr da sind. Natürlich ist das eine ganz andere Atmosphäre, aber ich denke, sobald wir mal im Rhythmus sind, werden wir nur noch Basketball im Kopf haben.

Wie groß ist das Risiko, dass der äußere Einfluss, wenn in Florida die Corona-Fälle und die Todeszahlen weiter steigen, zu groß ist und die NBA die Saison nicht zu Ende spielen kann?

Bonga: Darüber haben wir auch schon gesprochen, es können sehr viele Sachen passieren. Natürlich achten wir darauf, wie die Situation außerhalb der Bubble ist - nicht nur in Florida, sondern überall - und wie sie sich verändert, ob zum Positiven oder zum Negativen. Wir alle halten uns immer auf dem neuesten Stand, damit wir Bescheid wissen, wenn eine Reisesperre kommt oder irgendwas anderes passiert, damit wir Vorsichtsmaßnahmen treffen können für die Zukunft.

