Die Dallas Mavericks vor dem Restart: Acht Chancen, um die L.A. Clippers zu vermeiden

Die Mavs befinden sich im Moment auf dem undankbaren siebten Platz im Westen, in den Playoffs drohen die Clippers. Kann Dallas in Orlando mit dezimierten Kader trotzdem eine Siegesserie starten?

Es herrscht Optimismus bei den Dallas Mavericks. Die Batterien sind frisch aufgeladen, Luka Doncic und Co. sind heiß auf den Restart, heiß auf die Möglichkeit, unter ungewöhnlichen Umständen ein Ausrufezeichen zu setzen. "Wir wollen Vierter werden", verkündete Doncic nach der Niederlage gegen die Indiana Pacers und gab somit auch die Richtung für die kommenden Wochen vor.

Anders als bei den Los Angeles Lakers oder Denver Nuggets, die bereits öffentlich andeuteten, dass sie die acht "Seeding Games" zum Einspielen nutzen wollen, stehen die Zeichen bei den Mavs von Spiel eins an auf Angriff. Der Grund dafür ist simpel. Unter allen Umständen soll ein Duell mit den L.A. Clippers in Runde eins vermieden werden.

Das Team um Kawhi Leonard und Paul George ist ein Albtraum-Matchup für Dallas, das zeigte bereits die Regular Season, als die Mavs beide Spiele verloren und gerade im ersten Vergleich nach allen Regeln der Kunst vorgeführt wurden. Und das hat Gründe: Kein Team kann so viele Verteidiger auf Doncic ansetzen wie L.A. - angefangen von Patrick Beverley über Paul George bis hin zu Kawhi.

Rang zwei scheint für die Clippers zementiert, so ist es die Aufgabe der Mavs, Boden nach oben gutzumachen. Das ist durchaus möglich, selbst Utah auf Platz vier ist noch nicht außer Reichweite, die Grizzlies auf Platz acht sind für die Mavs dagegen keine Gefahr mehr. Schon das erste Spiel dürfte richtungsweisend werden, dann steigt das dritte Texas-Derby der Saison gegen die Houston Rockets.

Dallas Mavericks: Die Tabellensituation im Westen

Platz Team Bilanz 1 Los Angeles Lakers 49-14 2 L.A. Clippers 44-20 3 Denver Nuggets 43-22 4 Utah Jazz 41-23 5 Oklahoma City Thunder 40-24 6 Houston Rockets 40-24 7 Dallas Mavericks 40-27 8 Memphis Grizzlies 32-33

Dallas Mavericks: Vier Ausfälle - kommt ein Lineup aus 5 Guards?

Aus dem Vollen können die Mavs jedoch nicht schöpfen. Auf insgesamt vier Spieler müssen die Mavs in Disney World verzichten. Besonders der Ausfall von Center Dwight Powell (Achillessehnenriss) schmerzt, da der nachverpflichtete Ersatz in Willie Cauley-Stein wegen der Geburt seines Kinds auf den Restart verzichtete.

So bleiben Dallas in Kristaps Porzingis, Maxi Kleber und Boban Marjanovic nur drei echte Big Men. Eine einzige Verletzung könnte hier schwere Folgen haben. "Wir müssen kreativ sein", erklärte Mavs-Coach Rick Carlisle, der aber auch anmerkte, dass Dallas in dieser Saison bereits viele Minuten mit nur einem echten Big auf dem Feld bestritt.

In Orlando dürfte dieser Anteil noch größer werden. Im Training testeten die Texaner bereits Aufstellungen mit den Forwards Dorian Finney-Smith oder Michael Kidd-Gilchrist auf der Fünf. "Vielleicht werden auch mal mit fünf Guards spielen", fügte Carlisle hinzu.

Doch auch auf den kleinen Positionen gab es Aderlass. Jalen Brunson, der als Backup von Doncic eine gute Saison spielte, musste sich an der Schulter operieren lassen und wird ebenso wenig zur Verfügung stehen wie der sonst wenig eingesetzte Courtney Lee. Als Reaktion darauf holte Dallas in Trey Burke einen (auch in Dallas) erfahrenen Guard, der für sich selbst kreieren und ein anständiges Pick'n'Roll laufen kann.

Dallas Mavericks: Das Problem der engen Spiele

Das sind letztlich Nuancen, aber es könnte helfen, um Doncic ein wenig zu entlasten. Der Slowene wird auch in Orlando alle Fäden in der Hand halten, die ersten Tests deuteten an, dass ihm die Pause gut getan hat. Durch diverse Knöchelverletzungen verpasste der All-Star 13 Spiele, zwischenzeitlich wirkte es, als habe er seine Spielfreude ein wenig verloren.

In beinahe jedem Spiel führte er hitzige Debatten mit den Referees über nicht gegebene Foulpfiffe, die Mavs verloren nicht selten den Faden - speziell in engen Situationen.

Liegen zwei Team in den letzten fünf Minuten eines Spiels innerhalb von 5 Punkten, erzielen die Gegner der Mavs über die Saison durchschnittlich 16,1 Punkte pro 100 Ballbesitze mehr, nur Golden State, New Orleans und Detroit waren in dieser Kategorie schlechter. Besonders bedenklich war ein Offensiv-Rating von gerade einmal 93,8! Aus der historisch besten Offense aller Zeiten wird in den letzten fünf Minuten der zweitschwächste Angriff der Liga, wenn auch natürlich in kleiner Stichprobe.

Zu oft war es die Luka-Show, die in einem Stepback-Dreier endete, der an den Ring klatschte. Das Ball Movement war plötzlich nicht mehr vorhanden, Doncic traf in solchen Situationen gerade einmal 17 Prozent. Den Weg in die Zone suchte Doncic dagegen selten, vermutlich auch, weil er an der Freiwurflinie weiter erstaunliche Defizite besitzt (nur 65 Prozent).

Dallas Mavericks: Playoff-Erfahrung ist Gold wert

Dass der Slowene es besser kann, zeigte er in seiner Rookie-Saison. Damals zählte er bereits zu den besten Performern in den letzten Minuten. Dass sich dies in Orlando ändert, ist möglich, aber nicht sicher. Die Mavs sind als Team eben so konstruiert, dass außer Doncic mit Abstrichen nur Tim Hardaway Jr. und Porzingis für sich selbst kreieren können. Darauf dürfte in der Offseason der Fokus liegen.

In Orlando werden die Mavs vielleicht weiterhin in den Schlussphasen Lehrgeld zahlen, was alles andere als tragisch wäre. Junge Teams haben in dieser Hinsicht Probleme, da bilden die Mavs keine Ausnahme, den New Orleans Pelicans ergeht es sehr ähnlich.

Trotz all dieser Probleme muss die Saison als absoluter Erfolg gewertet werden. Ja, die Mavs stehen nur auf Platz sieben im Westen, dennoch sind sie über weite Strecken ein dominantes Team, was sich im Net-Rating ausdrückt. Nur fünf Teams sind da besser, im Westen sogar nur die Superteams aus L.A.

Ein Ausscheiden in Runde eins wäre deswegen bitter, kann aber auch eine wichtige Erfahrung sein. Es mag wie ein Klischee klingen, aber die Playoffs sind nun einmal etwas anderes. Selbst fünf Spiele gegen die Clippers können helfen.

Dallas Mavericks: Kristaps Porzingis als Vollzeit-Center

Spannend wird auch sein, wie sich Porzingis als Vollzeit-Center schlägt. Wollen die Mavs in den kommenden Jahren ein echter Titelanwärter sein, sollte dies ohnehin alternativlos sein. Der Lette besitzt zwar nicht die klassischen Fähigkeiten eines Roll Men, die Dallas mit Tyson Chandler, Brandan Wright oder eben Powell gewohnt war, dafür bringt das Einhorn die Komponente des Shootings mit.

Gleichzeitig machte Porzingis auch defensiv einen Sprung, einer der besten Shotblocker der NBA ist er ohnehin bereits. Aber auch nach Switches stand der "Zinger" einigermaßen seinen Mann. Seine große Schwachstelle, das Rebounding, merzten die Mavs durch die gute Arbeit an den Brettern von Doncic oder auch Finney-Smith aus.

Dallas Mavericks: Der Spielplan der Seedings Games

Datum Uhrzeit Gegner Übertragung 1. August 3 Uhr Houston Rockets DAZN 3. August 3 Uhr Phoenix Suns League Pass 4. August 20.30 Uhr Sacramento Kings League Pass 7. August 0.30 Uhr L.A. Clippers DAZN 9. August 2.30 Uhr Milwaukee Bucks DAZN 10. August 21 Uhr Utah Jazz DAZN 11. August 23 Uhr Portland Trail Blazers League Pass 13. August tba Phoenix Suns tba

Dallas Mavericks: Kann Platz sieben verhindert werden?

Porzingis wird so oder so ein Schlüsselspieler der kommenden Wochen. Vor allem defensiv brauchen die Texaner den Letten. Als sich dieser im System der Mavs immer besser zurechtfand, steigerte sich die poröse Verteidigung, ohne ihn zählt Dallas zu den schwächsten Defensiv-Teams der Liga.

Die starke Offensive überstrahlte dies aber zumeist und ist für den Moment das Faustpfand und Fundament für eine erfolgreiche Zukunft. Die Mavs haben nun zunächst einmal acht Spiele Zeit, um eine starke Saison zu veredeln, indem sie womöglich den siebten Platz verlassen.

Gegen Houston (1-1), Denver (2-1) und OKC (1-1) sahen sie in dieser Saison sehr ordentlich aus, lediglich gegen Utah (0-2) hatte die Carlisle-Truppe ihre Schwierigkeiten. Da jedoch der Heimvorteil wegfällt, könnte Dallas in der Lage sein, gegen dieses Quartett als niedriger gesetztes Team für Furore zu sorgen. Das Matchup könnte den Ausschlag geben.